Vídeo: Gravação mostra morte de atirador após ataque a Trump

Uma câmera corporal captou a movimentação de oficiais do Serviço Secreto dos Estados Unidos após a morte do atirador que tentou assassinar o candidato republicano, Donald Trump, no último dia 13 deste mês. O momento foi publicado pelo senador Chuck Grassley no X (antigo Twitter).

Na publicação, o parlamentar cobrou respostas das autoridades públicas sobre o atentado de Trump. "Precisamos de respostas o mais rápido possível sobre falhas de segurança", disse Grassley.

Nas imagens publicadas nas redes sociais aparece Thomas Matthew Crooks caído no telhado de um prédio próximo do local onde ocorria o comício, sem vida. Na ocasião, os snipers ainda questionam se o homem morto realmente é o atirador.

“Este é o cara?", diz um dos homens. "Acho que sim, ele estava de óculos", respondeu outro.

O agente de terno afirma que alguns suspeitos estavam filmando os membros do Serviço Secreto. "Eu não estou dizendo que eles estavam envolvidos, mas vocês sabem o que quero dizer. Encontrem eles, saibam quem são e os detenham", ordena.

