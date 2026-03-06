Vivemos em um HD gigante? Entenda a descoberta que chocou a física

Homem em realidade virtual - Foto: Freepik

Aquela sensação de "déjà vu" ou o choque de Neo ao descobrir a Matrix podem estar mais próximos da ciência do que você imagina. O físico alemão Melvin Vopson decidiu investigar o que parece ser um "bug" na física tradicional para sustentar uma das teorias mais polêmicas do século: a de que vivemos em uma realidade simulada.

Vopson propõe a Segunda Lei da Infodinâmica. Enquanto a termodinâmica clássica afirma que o universo tende ao caos e à desordem (entropia), o físico descobriu que, no mundo da informação, o caminho é inverso. A informação tende a se organizar, reduzir sua entropia e buscar um equilíbrio mínimo de dados.

Para o cientista, essa "limpeza" constante de dados é o maior indício de uma simulação. Se o cosmos fosse um software infinito, ele precisaria de mecanismos de compressão extremamente eficientes para não travar. É exatamente essa otimização que Vopson enxerga em tudo ao nosso redor, de sistemas biológicos a padrões digitais.

A simetria: a estética da compressão de dados

Você já se perguntou por que a natureza é tão obcecada por simetria? De flocos de neve a galáxias espirais, o padrão se repete. Segundo o estudo, isso não é apenas beleza estética, mas sim economia de energia e informação. Estruturas simétricas ocupam menos "espaço de armazenamento" no sistema do universo.

A natureza favorece o que é simétrico porque é a forma mais inteligente e barata de existir. Em um mundo simulado por computadores, a eficiência é a regra de ouro. Ao reduzir a desordem da informação, o sistema garante que o universo continue rodando sem gastar processamento desnecessário.

Ficção ou realidade física?

O que Melvin Vopson propõe é que a informação pode ser o quinto estado da matéria, possuindo massa e energia física. Se essa "nova regra física" for validada, deixaremos de ver o mundo como átomos e passaremos a vê-lo como bits. A ciência está, finalmente, tentando ler o código-fonte da nossa existência.

Embora a ideia de ser um personagem em um servidor gigante ainda assuste, as evidências matemáticas são difíceis de ignorar. A fronteira entre o que é real e o que é digital está se tornando cada vez mais tênue, e o próximo grande experimento pode ser aquele que finalmente nos mostrará o "sair" desse sistema.