Voo é cancelado após criança se recusar a colocar cinto de segurança

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Um voo foi cancelado após uma criança se recusar a se sentar e colocar o cinto de segurança antes da decolagem. Saindo da Colúmbia Britânica com destino a Toronto, no Canadá, a aeronave já havia deixado o terminal do Aeroporto Internacional de Victoria e seguia em direção à pista quando a situação aconteceu.

De acordo com informações divulgadas pelo The New York Times, o voo pertencia a companhia aérea Porter Airlines e era identificado como PD444. Um comunicado da empresa alegou que a criança estava em pé no vando e se recusava a adotar as medidas de segurança.

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O responsável do jovem tentou controlar a situação, mas não obteve sucesso, o que fez com que os comissários de bordo optassem por cancelar a decolagem, devido à impossibilidade de garantir as condições de segurança necessárias.

Os passageiros foram desembarcados e conectados novamente a ponte de embarque à aeronave, sendo reacomodados no dia seguinte. O novo voo partiu de Victoria às 22h49 da sexta-feira, 7, no horário local, e chegou a Toronto às 6h16 de sábado, 8.