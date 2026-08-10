CANCELAMENTO
Voo é cancelado após criança se recusar a colocar cinto de segurança
Viagem precisou ser remarcada devido a confusão envolvendo a criança
Um voo foi cancelado após uma criança se recusar a se sentar e colocar o cinto de segurança antes da decolagem. Saindo da Colúmbia Britânica com destino a Toronto, no Canadá, a aeronave já havia deixado o terminal do Aeroporto Internacional de Victoria e seguia em direção à pista quando a situação aconteceu.
De acordo com informações divulgadas pelo The New York Times, o voo pertencia a companhia aérea Porter Airlines e era identificado como PD444. Um comunicado da empresa alegou que a criança estava em pé no vando e se recusava a adotar as medidas de segurança.
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O responsável do jovem tentou controlar a situação, mas não obteve sucesso, o que fez com que os comissários de bordo optassem por cancelar a decolagem, devido à impossibilidade de garantir as condições de segurança necessárias.
Os passageiros foram desembarcados e conectados novamente a ponte de embarque à aeronave, sendo reacomodados no dia seguinte. O novo voo partiu de Victoria às 22h49 da sexta-feira, 7, no horário local, e chegou a Toronto às 6h16 de sábado, 8.