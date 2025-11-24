Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Vulcão desperta após 12 mil anos e lança cinzas a 14 km de altura

Colunas de fumaça alcançaram 14 km de altitude, segundo o centro VAAC

Luan Julião

Por Luan Julião

24/11/2025 - 18:57 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Depois de milênios adormecido, um dos vulcões mais enigmáticos da Etiópia voltou a entrar em atividade. O Hayli Gubbi, localizado na região de Afar, no nordeste do país, entrou em erupção no último domingo, 23, rompendo um silêncio geológico que durava cerca de 12 mil anos, período equivalente ao início do Holoceno, logo após o fim da Era do Gelo.

O episódio foi confirmado pelo Programa Global de Vulcanismo, da Smithsonian Institution, que não possui qualquer registro de atividade recente do vulcão.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A montanha, com aproximadamente 500 metros de altitude, fica a cerca de 800 quilômetros de Addis Abeba e próxima à fronteira com a Eritreia, em pleno Vale do Rift, área marcada pela separação de placas tectônicas e conhecida por abrigar intensa atividade vulcânica.

Leia Também:

Mulheres gastam fortuna em disputa judicial pela guarda de gato
Lula define regras para exploração de minerais críticos do Brasil
Dia se tornará noite: eclipse solar mais longo do século já tem data

De acordo com o vulcanólogo Simon Carn, da Universidade de Michigan, o Hayli Gubbi não apresentava erupções documentadas desde o início do Holoceno, reforçando o caráter excepcional do evento.

O Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse (VAAC) relatou que a erupção lançou densas colunas de fumaça que alcançaram 14 quilômetros de altitude. A atividade, embora breve e restrita a algumas horas, espalhou cinzas por longas distâncias, atingindo regiões como Iêmen, Omã, Índia e partes do Paquistão.

O ressurgimento do Hayli Gubbi, após tantos milênios sem sinais de vida, vem sendo tratado como um marco raro na observação vulcânica contemporânea.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atividade geológica erupção vulcânica Etiópia Hayli Gubbi Vale do Rift vulcão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Imagem ilustrativa
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Imagem ilustrativa
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Imagem ilustrativa
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

x