Vulcão desperta após 12 mil anos e lança cinzas a 14 km de altura

Depois de milênios adormecido, um dos vulcões mais enigmáticos da Etiópia voltou a entrar em atividade. O Hayli Gubbi, localizado na região de Afar, no nordeste do país, entrou em erupção no último domingo, 23, rompendo um silêncio geológico que durava cerca de 12 mil anos, período equivalente ao início do Holoceno, logo após o fim da Era do Gelo.

O episódio foi confirmado pelo Programa Global de Vulcanismo, da Smithsonian Institution, que não possui qualquer registro de atividade recente do vulcão.

A montanha, com aproximadamente 500 metros de altitude, fica a cerca de 800 quilômetros de Addis Abeba e próxima à fronteira com a Eritreia, em pleno Vale do Rift, área marcada pela separação de placas tectônicas e conhecida por abrigar intensa atividade vulcânica.

De acordo com o vulcanólogo Simon Carn, da Universidade de Michigan, o Hayli Gubbi não apresentava erupções documentadas desde o início do Holoceno, reforçando o caráter excepcional do evento.

O Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse (VAAC) relatou que a erupção lançou densas colunas de fumaça que alcançaram 14 quilômetros de altitude. A atividade, embora breve e restrita a algumas horas, espalhou cinzas por longas distâncias, atingindo regiões como Iêmen, Omã, Índia e partes do Paquistão.

O ressurgimento do Hayli Gubbi, após tantos milênios sem sinais de vida, vem sendo tratado como um marco raro na observação vulcânica contemporânea.