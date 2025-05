Amargosa entra para lista especial de municípios após contas aprovadas

Júlio Pinheiro, ex-prefeito de Amargosa - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

As contas da cidade de Amargosa, localizada no Vale do Jiquiriçá, referentes ao ano de 2023, foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Município (TCM).

Segundo o parecer dos conselheiros, a prestação de contas do governo do então prefeito Júlio Pinheiro (PT) atendeu a todos os “requisitos normativos vigentes, não sendo identificadas irregularidades ou falhas a serem apontadas”.

“A prefeitura municipal de Amargosa entra no seleto grupo de municípios do estado da Bahia que obtiveram tal resultado nos últimos anos. Dados divulgados pelo TCM-BA, no seu Relatório Anual 2024, indicam que no período de 2022 a 2024 apenas 05 prestações de contas de prefeituras foram aprovadas sem ressalvas, correspondendo a 0,4% dos opinativos emitidos”, disse o TCM em sua decisão.

O resultado da Corte de Contas foi motivo de comemoração para o ex-gestor municipal e o deputado federal Jorge Solla (PT), que mantém reduto eleitoral na cidade.

Ao falar sobre o assunto, o petista diz que está satisfeito com o trabalho realizado por ele até dezembro de 2024. Júlio, foi reeleito em 2020, com mais de 70% dos votos.

“Recebi a notícia com sensação de dever cumprido, mas também com orgulho. Afinal menos de 0,5% dos prefeitos da Bahia tiveram suas contas aprovadas sem ressalvas pelo TCM entre 2021 e 2024. É como tirar uma nota 10 em gestão. É um 10 com louvor”.

Já Solla, aproveitou a conquista para elogiar a condução de Júlio quando esteve à frente do Executivo.

“Dedicado, trabalhador, comprometido em promover melhores condições de vida para a população, Júlio combina eficiência de gestão com um olhar generoso para o povo, cuida do desenvolvimento estrutural e econômico sem perder de vista o olhar humano e generoso que o povo precisa e merece dos nossos gestores. Um quadro jovem e muito qualificado do nosso partido que muito nos orgulha”, afirmou.