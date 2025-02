Ambulância de Santaluz envolvida em acidente não tinha seguro

Ambulância teria batido na traseira do automóvel, na BR-324, altura de Candeias - Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp

Uma gestante ficou ferida após uma ambulância do município de Santaluz, Nordeste Baiano, se envolver em um acidente na última terça-feira, 21, na BR-324, proximidades de Candeias, Região Metropolitana de Salvador.

A gestante, que sofreu uma pancada na barriga, estava sendo transferida para a Maternidade Tsylla Balbino, em Salvador, foi socorrida por uma outra ambulância.

A ambulância acidentada, avaliada em R$ 300 mil reais, tinha sido entregue ao município há quase dois meses por um parlamentar e ainda estava sem seguro.

De acordo com denúncias, a ambulância foi entregue para atender alguns distritos, porém estava sendo utilizada na sede do município por decisão da Prefeitura, na atual gestão de Arismário Barbosa Jr. (Avante), uma vez que a frota atual estaria em condição precária.

Além das péssimas condições dos veículos, existe a denúncia por parte dos motoristas terceirizados que atuam na Saúde, de enfrentarem atrasos nos salários e diárias.

Na semana passada, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram flagradas na entrada de uma propriedade particular, na zona rural do município. De acordo com a denúncia, a ambulância estaria servindo a um grupo que realizava um churrasco em uma chácara privada.