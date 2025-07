Ambulatório do Hospital Municipal de Catu funciona em almoxarifado

Situação do atual laboratório improvisado do Hospital Municipal de Catu - Foto: Cidadão Repórter

Um médico que atende no Hospital de Catu, nordeste da Bahia, usou as Redes Sociais para denunciar a situação precária no atendimento atual do ambulatório, que precisou ser mudado de local.

A denúncia aponta que pacientes, funcionários e colegas de profissão estão sendo submetidos a um ambiente totalmente inadequado para atendimentos médicos, na unidade hospitalar municipal, na gestão do prefeito Narlison Borges de Sales, Pequeno Sales (PT).



No vídeo gravado, o médico Hailton Sandes, mostra a improvisação do ambulatório, que foi transferido para a Casa Paroquial, onde funciona em uma sala que divide espaço com uma espécie de almoxarifado e alimentos.

"A emergência do Hospital vai passar por uma reforma e isso é muito bom. Com isso, o setor foi mudado para o ambulatório, que teve que ir para a Casa Paroquial", disse o médico.

Além disso, o denunciante afirmou que os sanitários não funcionam, o que impede de funcionários e pacientes ficarem impedidos do uso do espaço.

"Quem precisa fazer as necessidades fisiológicas passa dificuldades, pois nem os banheiros estão aptos. A gente pede providências da Secretaria Municipal de Saúde, bem como da Prefeitura Municipal, e que tenham respeito com os pacientes e com o profissional que trabalha aqui", finalizou o denunciante.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal e com a Secretaria de Saúde, porém as ligações não foram atendidas.