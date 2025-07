Arraiá de Luis Eduardo Magalhães bate recorde de público em 2025

Arraiá - Foto: Divulgação

A penúltima noite do Arraiá de LEM, nesta segunda-feira, 30, reuniu 55 mil pessoas no circuito da festa para curtir os shows de Iguinho e Lulinha, Magníficos, Marcynho Sensação e DJ Lelis.

A banda Magníficos embalou os corações apaixonados com seus sucessos consagrados. Surpresos com a multidão, os integrantes comemoraram o carinho do público.

A gente sabia que seria especial, mas não imaginava tanta gente nos esperando com tanta alegria", revelou a banca.

A dupla Iguinho e Lulinha elogiou a estrutura do evento e a valorização dos artistas locais promovida pela Prefeitura:

"Até um dia desses a gente também era pequeno. Estão de parabéns o prefeito e toda a organização do evento", disseram.

Marcynho Sensação fez jus ao nome e não deixou ninguém parado com o piseiro contagiante:

"A gente veio botar muita pressão pra galera de Luís Eduardo", revelou.

Já o DJ Lelis, que participa do Arraiá pela terceira vez, agradeceu o convite e reforçou a conexão com o evento:

“É sempre uma honra estar aqui. Agradeço ao prefeito Júnior Marabá pelo espaço e, se depender de mim, quero voltar muitas vezes ainda", reiterou.

A estrutura de segurança, atendimento e acessibilidade segue funcionando plenamente, com equipes mobilizadas para garantir o bem-estar do público.

| Foto: Divulgação

O clima agora é de grande expectativa para o encerramento do Arraiá de LEM, nesta terça-feira, 1, que vai contar com shows de Nattan, Natanzinho Lima, Limão com Mel, Grelo e Guilherme Ferri.

Domingo

Na terceira noite do Arraiá de LEM, no último domingo, 29, a festa já tinha sido marcada por muita emoção, romantismo e um público recorde. Pelo menos 64 mil pessoas lotaram o espaço da festa neste domingo, 29, que teve início mais cedo com o já tradicional Arraiá Sunset, começando às 16h, mas com animação que atravessou a noite.

Entre as atrações principais, Theuzinho levou o público ao delírio com seu repertório animado. O artista agradeceu a recepção calorosa.

"Agradeço muito ao prefeito pela recepção. Estou muito feliz em me apresentar aqui na cidade e espero voltar mais vezes", afirmou.

O ponto alto da noite ficou por conta dos sertanejos Zé Neto & Cristiano, que encantou os presentes com sucessos consagrados e um momento inesquecível: um pedido de casamento em pleno palco, sob aplausos e muita emoção.

"Uma superestrutura, uma festa linda e especial", destacou a dupla.

Atendimento médico

A Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, preparou uma estrutura especial de atendimento médico para o público que participa do Arraiá de LEM 2025.

Para garantir segurança e agilidade nos atendimentos durante os cinco dias de festa, foram montados dois postos médicos estrategicamente localizados: um mais centralizado no circuito da festa e outro ao lado do palco principal.

A expectativa é de realizar uma média de 100 atendimentos por noite, com uma equipe completa composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, preparada para atender desde casos leves até situações que demandem encaminhamentos mais complexos.

De acordo com o secretário de Saúde do município, Dr. Pedro Henrique Ribeiro, os primeiros atendimentos serão realizados no próprio local, com suporte de medicação e procedimentos iniciais, sempre que possível.

"Em casos mais graves, o município contará com duas ambulâncias de prontidão para a realização de transferências imediatas para unidades de saúde, mas a nossa expectativa é justamente a prevenção", pontuou o secretário.

O prefeito Júnior Marabá (PP) também celebrou o sucesso do evento.

“Nos quatro primeiros dias, tivemos cerca de 180 mil pessoas passando pela festa. Esse dado demonstra a consolidação do nosso Arraiá como o maior do Oeste baiano".

E emendou:

"O Arraiá de LEM é uma festa que movimenta toda a cidade. Além de valorizar a cultura nordestina, gera centenas de empregos temporários, aquece o comércio, atrai turistas e garante renda para trabalhadores informais. É um investimento que retorna em forma de alegria, cultura e desenvolvimento para o nosso povo", finalizou Marabá.