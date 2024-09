Atualizações tecnológicas facilitam processo eleitoral

Disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS, o aplicativo Pardal permite que eleitores de todo o país denunciem diversos tipos de irregularidades - Foto: Joédson Alves | Ag. Brasil

As modernas tecnologias têm reflexo direto no atual modo de vida e estão presentes também em todo contexto relacionado ao processo eleitoral. Sua utilização simplifica a vida dos cidadãos/eleitores, desde o momento da solicitação do título eleitoral, ao acompanhamento das informações sobre os candidatos. Também, com grande destaque, na votação com urna eletrônica e para denúncias de crimes eleitorais.

Os diversos canais abertos para receber as informações sobre condutas que ferem as leis brasileiras favorecem a ação dos denunciantes e dos órgãos envolvidos no processo. Um deles é o aplicativo ‘Pardal’ focado nas propagandas irregulares, que na primeira semana recebeu mais de 4 mil denúncias. Na versão 2024 estão disponíveis e podem ser baixados pelo usuário o Pardal Móvel, o Web e o ADM (para trâmite interno entre os órgãos).

Mas as denúncias vão muito além de irregularidades da propaganda eleitoral e outros canais podem ser acessados, como o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade). Para esclarecimentos existe o ‘Programa de Enfrentamento à Desinformação’ e o ‘Fato ou Boato?’. Em caso de dificuldade para acesso remoto, as pessoas podem procurar uma delegacia de polícia e o Ministério Público.

Ferramentas on-line

Através de ferramentas on-line oferecidas pela Justiça Eleitoral do estado também é possível obter dados pessoais como o status do título de eleitor. Para isso os baianos podem entrar no portal do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e acessar a seção ‘Situação Eleitoral’ na aba de Serviços.

Já o autoatendimento pelo portal do Tribunal Superior Federal (STF) oferece diversas opções na aba de Serviços Eleitorais, úteis para quem vota em outubro. Além de informações sobre a situação cadastral, local de votação e forma de justificar se não puder comparecer em sua seção, também é possível por meio digital conseguir certidões, consultar débitos e quitar multas.

Outra opção é o Chatbot Maia, via WhatsApp. Tem conversa autoexplicativa para informações sobre o título, bem como atendentes habilitados através do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor. Para o e-Título é preciso baixar o aplicativo para smartphone ou tablet, nos sistemas iOS ou Android.

Saiba mais sobre as eleições 2024

INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS



Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral - SIADE - www.tse.jus.br/eleicoes/sistem

Fato ou Boato? Esclarecimentos sobre informações falsas - www.justicaeleitoral.jus.br/fa

Programa de Enfrentamento à Desinformação - www.justicaeleitoral.jus.br/de

CONSULTAR SITUAÇÃO ELEITORAL

Acessar www.tre-ba.jus.br, entrar em Situação Eleitoral e digitar nº do título

DIVERSOS SERVIÇOS

Local de votação, certidões e justificativas, dentre outros - www.tse.jus.br/ servicos-eleito

CHATBOT MAIA - Via WhatsApp com mensagem para o número (71) 3373-7000.

