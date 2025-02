Augusto Castro anuncia inauguração de hospital e avanço de obras da saúde

Solenidade de entrega contará com governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Divulgação

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), confirmou a inauguração do novo Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães para o dia 14 de março e a segunda etapa do Hospital São Lucas. A solenidade de entrega contará com a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, da ministra da Saúde, Nísia Trindade, do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, além de senadores, deputados federais e estaduais, prefeitos e a população.

Com um investimento superior a R$ 60 milhões em obras de engenharia, o hospital se consolida como um dos mais modernos e equipados da região. Já os investimentos em aparelhos hospitalares, o valor total deve ultrapassar R$ 15 milhões no Hospital de Base.

A ampliação e reforma do hospital de Base, referência no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimentos em traumatologia, ortopedia e outras especialidades, incluem a construção de um novo pronto-socorro, dois Centros de Terapia Intensiva (CTIs) com 20 leitos, um centro cirúrgico moderno com seis salas e um setor de Bioimagem equipado com tomografia, ultrassonografia, raio-X, ecocardiograma e endoscopia. Também foi implantada uma nova Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), garantindo que 100% dos efluentes gerados sejam tratados dentro dos padrões ambientais.

Já os investimentos no Hospital São Lucas que agora entrega a segunda fase ultrapassaram R$13 milhões no total. As obras desta fase são fruto da parceria do Governo da Bahia, da Prefeitura de Itabuna, e da Santa Casa de Misericórdia e contará com 57 leitos de hemodiálise. O governo estadual também fez a doação de camas de leito, colchões impermeáveis, eletrocardiógrafos, cardioversores, monitores multiparamétricos, focos cirúrgicos em LED, kit de laringoscópio, aparelho de ultrassom, suportes para soro, armários para guardar enxoval, ventiladores mecânicos, aspiradores de secreção, kit nebulização e carrinhos para transporte de materiais e medicamentos.

A Conder e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) seguem trabalhando para finalizar todos os detalhes dentro do prazo, garantindo um ambiente funcional e adequado para atender às demandas da comunidade.

As novas entregas do Hospital de Base e Hospital São Lucas se consolidam como um marco na rede de saúde pública da Bahia, ampliando a capacidade de atendimento e proporcionando mais conforto, agilidade e qualidade nos serviços prestados à população de Itabuna e municípios vizinhos.