Cachoeira pode se tornar Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco

Audiência da prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, com a ministra da Cultura, Margareth Menezes - Foto: Reprodução | Assessoria

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, pode ser reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. O tema entrou na pauta de discussão entre a prefeita Eliana Gonzaga (PT) ea ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O encontro aconteceu na última quarta-feira, 12, em Brasília, e contou com a participação da deputada federal Lídice da Mata (PSB).

Outro ponto da reunião foi o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 3, que contempla Cachoeira com recursos para projetos estruturantes nas áreas da cultura, arquitetura e turismo. A restauração do quarteirão da Rua Sete de Setembro foi um dos tópicos abordados durante o encontro.

Também foi debatida a criação da Casa do Samba de Dona Dalva, um espaço dedicado a uma das manifestações culturais do município. O local será um ponto de referência para o fortalecimento da música e da dança. Além disso, discutiu-se a revitalização da Igreja dos Remédios e da Igreja de Santiago do Iguape, patrimônios históricos que necessitam de preservação.

Reunião em Brasília | Foto: Reprodução | Assessoria

O encontro contou com a presença do diretor de Patrimônio Material do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Andrey Schlee; do secretário municipal de Relações Institucionais de Cachoeira, Roberto Franco; e do presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Josmar Barbosa.