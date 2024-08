Central recebe milhões para saúde; população sofre sem atendimento

Prefeito ainda desembolsou valor milionário para contratação de serviços médicos - Foto: Reprodução | Facebook | José Wilker Alencar "Dr. Iko"

O município de Central, distante a 511,7 km de Salvador, acumula déficits em diversos setores voltados ao atendimento público. A cidade, que está sob o comando do prefeito José Wilker Alencar Maciel, conhecido como Iko (PT), acumula queixas da população relacionadas à precariedade nas unidades de saúde.

Um morador do município, que preferiu não se identificar, afirmou ao Portal A TARDE que os postos carecem de oferta de medicamentos e não oferecem atendimentos.

“Não tem nada de medicamentos de saúde nos postos, não tem atendimento nos hospitais, que nem sequer, fazem cirurgias. Eu acho absurdo. O povo aqui não tem nada de tratamento de saúde”, contou.

A prefeitura, no mês de maio, recebeu R$ 1 milhão em emenda parlamentar destinado ao Fundo Municipal de Saúde. No mesmo período, esse valor dobrou e foi para R$ 2 milhões, com a mesma finalidade, como consta no Tesouro Nacional.

Apesar dos altos valores, a gestão municipal não vem aplicando os recursos na saúde da cidade. Uma outra moradora, que também preferiu o anonimato, afirmou que o atual chefe do Executivo está deixando a cidade “às traças”.

“O prefeito está deixando a cidade abandonada. Ele nem fez nada e agora está querendo resolver algumas coisas. As unidades básicas de saúde não tem atendimento”, disse.

No último dia 9 de agosto, a prefeitura firmou um contrato milionário com o Centro de Especialidade Médica e Laboratoriais LTDA. para oferecer prestação de serviço médico na área urbana e rural com às unidades básicas de saúde.

O acordo, assinado por Iko, custou aos cofres públicos R$ 1.003.329,80, com o prazo de um ano, como consta no Diário Oficial do Município (DOM).

O petista concorre à reeleição na cidade, com apoio da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB e PV), e conta com o vice-prefeito Adalberto Martins (PT).

O Portal A TARDE procurou a assessoria da prefeitura, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.