Município de Central tem dívida vencida com a União há mais de 30 anos

A Prefeitura de Central consta como inadimplente no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), interligado com o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (Siconfi) do governo federal.

O município tem o status por não ter apresentado ainda esclarecimentos acerca das obrigações pecuniárias vencidas e não pagas perante órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta.

A dívida, segundo o Cadin, é refrente a um contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF), datada em 25 de maio de 1994.



No caso de municípios que constam na base de dívidas do Cadin, o ente fica imepdido de realizar atos como a celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros da União. Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos.

A Prefeitura de Central é comandada pelo prefeito José Wilker Alencar, desde que o ex-prefeito, Renato do Boi foi cassado.

O Portal A TARDE entrou em contato com os telefones da prefeitura disponíveis no site oficial, mas não obteve êxito. Não foi possível também encontrar contato com a assessoria de comunicação.