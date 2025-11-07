Cidades polo da Bahia são destaque em ranking de segurança pública

Vitória da Conquista é a principal cidade do sudoeste baiano - Foto: Divulgação

O município de Vitória da Conquista da Conquista, sudoeste da Bahia, tem sido destacado em anuários como a cidade mais segura da Bahia entre os municípios mais populosos do Estado.

De acordo com o Anuário de Cidades Mais Seguras do Brasil (geralmente realizado pela plataforma MySide, com dados do IBGE e do Ministério da Saúde), Vitória da Conquista aparece em primeiro lugar na Bahia.

O município tem sido apontado como a cidade mais segura da Bahia, com base na taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Por exemplo, um dado de um anuário recente indica uma taxa de 29,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes.

O estudo geralmente considera apenas municípios com população superior a 100 mil habitantes. Outras cidades que aparecem bem colocadas no ranking estadual, dependendo da edição do anuário, incluem Luís Eduardo Magalhães e Itabuna.

Itabuna

De acordo com o Anuário de Segurança Pública/ Anuário Cidades mais Seguras do Brasil da plataforma MySide, que utiliza dados do IBGE e do Ministério da Saúde, com base na taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o município de Itabuna, sul da Bahia está no pódio.

Em um levantamento deste mês de novembro, baseado em dados do IBGE e SIM/MS, Itabuna foi classificada como a 3ª cidade mais segura da Bahia, entre municípios com população acima de 100 mil habitantes, com uma taxa de 32,1 assassinatos por 100 mil habitantes.

Além disso, a Prefeitura de Itabuna publica o próprio Anuário Estatístico, com base em dados anuais, como por exemplo, a edição de 2023, com base nos dados de 2022, a qual inclui um capítulo sobre Segurança Pública com informações e indicadores sobre a dinâmica territorial e social do município, incluindo o declínio no número de homicídios em relação a anos anteriores.

Metodologia

Os anuários utilizam dados oficiais de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para a contagem populacional (Censo mais recente, geralmente), e o Ministério da Saúde (SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade), para os registros de óbitos violentos.

O estudo geralmente se restringe às cidades com mais de 100 mil habitantes, pois são as que possuem uma base de dados mais robusta para a comparação.