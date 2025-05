Com caos na Saúde, Paulo Afonso gasta R$ 500 mil em evento de motocicleta

Prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD) - Foto: :Denisse Salazar | AG. A TARDE

Falta de medicamentos, exames suspensos e paralisação dos serviços. Estas são algumas das mazelas na Saúde de Paulo Afonso, Vale do São Francisco da Bahia. Na contramão da situação, o prefeito Mário Galinho (PSD), gastou só em atrações musicais, R$ 500 mil reais.

A situação vai de encontro com a denúncia de munícipes, em relação ao Hospital Nair Alves de Souza, uma vez que os serviços na unidade estão suspensos.

Mesmo assim, o município trouxe atrações nacionais que se apresentaram no Moto Paulo Afonso 2025, evento realizado entre os dias 1 a 3 de maio, de acordo como foram divulgados no Diário Oficial do Município. Entre as bandas contratadas estiveram Biquini Cavadão, Detonautas e Rock Beats, com pagamentos que variam entre R$ 22 mil e R$ 250 mil.

De acordo com os documentos, os valores são os seguintes:

Biquini Cavadão – R$ 250.000,00

Detonautas – R$ 125.000,00

Rock Beats – R$ 90.000,00

Joãozinho Dantas – R$ 22.000,00

Convocação

A secretária municipal de Saúde, Renata Fernandes, foi convocada mais uma vez pela Câmara Municipal local, com o objetivo de prestar esclarecimentos no próximo dia 19 de maio. Na última convocação, a a secretária não compareceu.

A Casa Legislativa pretende cobrar da secretária, um plano de ação, uma vez que Renata já teria atuado como diretora do Hospital Nair Alves de Souza, na gestão passada. Os parlamentares, inclusive pretendem abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para apurar prováveis irregularidades na Saúde do município.

A reportagem procurou a Prefeitura de Paulo Afonso e as ligações não foram atendidas.