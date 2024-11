Contas da gestão de Ricardo Machado em Santo Amaro são rejeitadas

Ricardo Machado (PT) foi prefeito entre 2012 a 2016 em Santo Amaro - Foto: Reprodução

As contas da gestão de Ricardo Machado (PT), do ano de 2016, em Santo Amaro, foram rejeitadas pela Câmara Municipal. A decisão que trata o decreto legislativo converge com o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA).

A decisão contou com 13 votos a favor na Casa. Dois parlamentares estiveram ausentes. A decisão da Câmara endossa a manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) que decidiu pela rejeição das contas de Ricardo. Dos 13 votos a favor, oito foram de vereadores aliados da base.

O ex-gestor é casado com Alessandra Gomes (PSD) atual gestora, que foi derrotada por Flaviano Rohrs da Silva Bonfim (União Brasil) nas últimas eleições. No último mês de setembro, uma ação acusou o ex-prefeito de promover campanha em uma escola do município.