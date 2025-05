Contas de 2020 da Prefeitura de Antônio Cardoso são rejeitadas

Toinho Santiago, ex-prefeito de Antônio Cardoso - Foto: Reprodução

O Tribunal de Contas dos Municípios recomendou à Câmara Municipal, a rejeitar as contas da prefeitura de Antônio Cardoso, centro norte da Bahia, referentes ao exercício de 2020.

As contas, de responsabilidade de Antônio Mario Rodrigues de Sousa, conhecido como Toinho Santiago, emitiram parecer pela exclusão em razão da ausência de recursos no caixa para pagamentos das despesas inscritas em “restos a pagar”, no descumprimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O processo voltou à pauta após o pedido de vistas do Governo. A documentação complementar apresentada pelo gestor não desconstituiu as insuficiências de saldo em caixa para o pagamento das despesas, persistindo um saldo negativo de R$ 3.905.701,21 (três milhões, novecentos e cinco mil, setecentos e um real e vinte e um centavo).