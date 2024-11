Contratação de empresa para realizar concurso é suspensa em Ipupiara

Prefeito de Ipupiara, Ascir Leite Santos (PP) - Foto: Divulgação

A contratação de uma empresa pela Prefeitura de Ipupiara, para realização de concurso público com o objetivo de selecionar novos servidores municipais foi suspensa, nesta quarta-feira, 6, pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

A denúncia apresentada pelo vereador do município, Irineu Oliveira Gomes Neto, apontou eventuais irregularidades na contratação por parte da Prefeitura, na gestão de Ascir Leite Santos (PP).

O edital para a dispensa de licitação para a “contratação de empresa especializada na elaboração, planejamento e realização de concurso público foi publicado pela prefeitura no último dia 25 de outubro, dias após a realização das eleições que elegeu um novo prefeito. O objetivo, de acordo com o edital seria a escolha de candidatos para o provimento de 267 cargos efetivos do quadro permanente de servidores municipais.

De acordo com o vereador que fez a denúncia, o prefeito Ascir Leite Santos “nunca planejou ou realizou qualquer estudo para a execução de concurso público ao longo de quase oito anos de mandato, e não se fez qualquer estudo do impacto econômico-financeiro das contratações para o município”.

O parlamentar disse ainda que não houve “inserção das despesas decorrentes na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anula de 2025”.