Coronel Resende desiste de concorrer à Prefeitura de Ilhéus

Coronel Reende (PL) anunciou renúncia para apoiar candidato do União Brasil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O PL decidiu abrir mão da dispúta pela Prefeitura de Ilhéus e apoiar o candidato do União Brasil para tentar impedir a vitória do PT no município. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o candidato bolsonarista, Coronel Resende, anunciou sua renúncia neste sábado, 28.

Tiago Martins, presidente do PL em Ilhéus, confirmou que a carta de renúncia foi protocolada na manhã deste sábado no Cartório Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE).ainda não registrou a desistência.

Leia também:

PSD pede que Bento Lima retire candidatura em Ilhéus após ação da PF

Adélia Pinheiro ganha novo apoio partidário para disputar Ilhéus



Segundo nota divulgada pelo Coronel Resende, a decisão ocorreu após análise do cenário, em decisão alinhada com o partido. Em vídeo, o presidente estadual do PL, João Roma, informou que após conversas, a legenda decidiu apoiar o candidato Valderico Júnior (União Brasil), com o objetivo de "unir forças, visando o não avanço da esquerda nas principais cidades da Bahia".

Confira a íntegra da nota:

"Carta Aberta aos Ilheenses



Amigos e amigas,

Venho informar que a Direção Estadual do Partido Liberal, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Executiva Nacional para a campanha eleitoral municipal de 2024, decidiu não dar continuidade à candidatura própria a prefeito de Ilhéus, após uma análise do cenário. Assim, como membro do Partido Liberal, alinho-me às orientações e retiro minha candidatura. Agradeço a confiança depositada em mim pelo PL.

Expresso minha profunda gratidão a cada um de vocês, patriotas conservadores, e a todos os cidadãos que se uniram a mim. Agradeço também aos meus amigos e irmãos candidatos a vereadores do PL que caminharam ao meu lado.

Manifesto minha admiração e gratidão a duas mulheres especiais: Ruanna Rocha, minha vice-prefeita, e Christiane Creazzola, que foram fundamentais nessa trajetória.

Sou eternamente grato à minha esposa, minha companheira, que é uma só comigo.

Por fim, agradeço a Deus pela experiência vivida e peço que Ele abençoe a todos."