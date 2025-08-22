Denúncia aponta banheiros sem portas em hospital de cidade baiana

Hospital é gerido pela Prefeitura de Barreiras, oeste da Bahia - Foto: Divulgação

Falta de privacidade e condições precárias de uso. O constrangimento para pacientes da enfermaria do Hospital Municipal Eurico Dutra, em Barreiras, oeste da Bahia, reflete o atual cenário denunciado pelo vereador João Felipe (PCdoB).

De acordo com o parlamentar, homens e mulheres dividem enfermarias sem privacidade, com banheiros sem porta e instalações em condições indignas. “Quero destacar o esforço dos profissionais de saúde, que trabalham com responsabilidade e acolhimento. O problema é estrutural e de gestão. A população não pode ser tratada dessa forma”, ressaltou.

O parlamentar relata que já enviou diversos ofícios solicitando cópias do contrato de fornecimento de fraldas descartáveis, sendo que a Prefeitura, na gestão do atual prefeito Otoniel Teixeira (União Brasil), teria ignorado as requisições. O vereador relata que ao comparecer no setor de contratos foi recebido com ameaças de processo por parte da subsecretária de Saúde.

“Esse tipo de intimidação é a marca da gestão Otoniel. Se recusam a responder documentos oficiais e ainda tentam calar quem cumpre o dever de fiscalizar. Mas não vou recuar”, afirmou.

O parlamentar voltou a cobrar transparência na gestão municipal de Barreiras. "Temos dificuldades em obter informações sobre contratos da Secretaria de Saúde e expôs as condições precárias do Hospital Municipal. As dificuldades enfrentadas nos serviços de saúde de Barreiras refletem a falta de compromisso da gestão municipal com a dignidade da população. A população merece respeito, não descaso”, finalizou.

O que diz a Prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Barreiras disse que, devido a longevidade de operação, o hospital necessita passar por manutenções frequentes, especialmente no que diz respeito às instalações hidráulicas, que são antigas e, não raro, comprometem o funcionamento dos banheiros. Por esse motivo, recentemente, uma porta sofreu infiltração, o que comprometeu o funcionamento temporariamente. Houve a necessidade de remoção para substituição, sendo que, atualmente, a nova porta já foi instalada e o problema, sanado.