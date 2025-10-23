Menu
PORTAL MUNICÍPIOS
PORTAL MUNICÍPIOS

Desenvolvimento de Abrantes é o novo foco da gestão Caetano

Gestão municipal, sob o comando do prefeito Luiz Caetano, tem tido olhar atencioso

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 20:19 h
Avanços na Vila de Abrantes são frutos da parceria entre o poder público e a iniciativa privada
Nos últimos trinta dias, Vila de Abrantes recebeu uma série de anúncios e investimentos que reforçam o novo ciclo de crescimento de Camaçari. Resultado da parceria entre o poder público e a iniciativa privada, as ações demonstram o olhar atencioso da gestão municipal para impulsionar a economia, melhorar a infraestrutura e ampliar os serviços públicos na região.

Entre os avanços recentes está o Shopping Busca Vida, empreendimento privado que contou com apoio decisivo da Prefeitura de Camaçari para sua abertura.

Leia Também:

Camaçari vira palco da maior feira de ciência e tecnologia do país
Caetano vê novo CT do Bahia como marco para o esporte e economia de Camaçari
Inauguração da BYD reúne Lula, ministros e políticos de peso em Camaçari

O novo centro comercial já movimenta a economia local, gera emprego e renda para centenas de famílias e abriga uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), ampliando o acesso da população a serviços essenciais.

O shopping também contará com uma agência da Caixa Econômica Federal, atendendo a uma antiga demanda dos moradores. O acesso ao empreendimento foi facilitado com a nova via de acesso construída pelo Governo do Estado, que melhora a mobilidade na região.

Na área da saúde, a Prefeitura iniciou a obra da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abrantes, que funcionará no terreno onde ficava a antiga Prefeitura Avançada da Orla. O novo equipamento representa um importante investimento na saúde pública, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais agilidade e qualidade nos serviços prestados à população. A ordem de serviço foi assinada com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do prefeito Luiz Caetano.

Abrantes também ganhou destaque nacional com o anúncio do novo Centro de Treinamento do Esporte Clube Bahia, que será construído no distrito. Com investimento superior a R$ 300 milhões, em uma área de mais de 500 mil metros quadrados, o empreendimento vai gerar empregos diretos e indiretos, estimular novos negócios e fortalecer a imagem de Camaçari como cidade em expansão e com grande potencial de investimento.

Com ações concretas e parcerias estratégicas, “a Prefeitura de Camaçari reafirma seu compromisso com Vila de Abrantes, garantindo avanços que melhoram a vida da população e fortalecem o desenvolvimento de toda a região”, avaliou o prefeito Caetano.

“O apoio e empenho do governador tem sido decisivo na atração e viabilização dos novos investimentos”, acrescentou.

