PORTAL MUNICÍPIOS
Desenvolvimento de Abrantes é o novo foco da gestão Caetano
Gestão municipal, sob o comando do prefeito Luiz Caetano, tem tido olhar atencioso
Por Redação
Nos últimos trinta dias, Vila de Abrantes recebeu uma série de anúncios e investimentos que reforçam o novo ciclo de crescimento de Camaçari. Resultado da parceria entre o poder público e a iniciativa privada, as ações demonstram o olhar atencioso da gestão municipal para impulsionar a economia, melhorar a infraestrutura e ampliar os serviços públicos na região.
Entre os avanços recentes está o Shopping Busca Vida, empreendimento privado que contou com apoio decisivo da Prefeitura de Camaçari para sua abertura.
Leia Também:
O novo centro comercial já movimenta a economia local, gera emprego e renda para centenas de famílias e abriga uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), ampliando o acesso da população a serviços essenciais.
O shopping também contará com uma agência da Caixa Econômica Federal, atendendo a uma antiga demanda dos moradores. O acesso ao empreendimento foi facilitado com a nova via de acesso construída pelo Governo do Estado, que melhora a mobilidade na região.
Na área da saúde, a Prefeitura iniciou a obra da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abrantes, que funcionará no terreno onde ficava a antiga Prefeitura Avançada da Orla. O novo equipamento representa um importante investimento na saúde pública, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais agilidade e qualidade nos serviços prestados à população. A ordem de serviço foi assinada com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do prefeito Luiz Caetano.
Abrantes também ganhou destaque nacional com o anúncio do novo Centro de Treinamento do Esporte Clube Bahia, que será construído no distrito. Com investimento superior a R$ 300 milhões, em uma área de mais de 500 mil metros quadrados, o empreendimento vai gerar empregos diretos e indiretos, estimular novos negócios e fortalecer a imagem de Camaçari como cidade em expansão e com grande potencial de investimento.
Com ações concretas e parcerias estratégicas, “a Prefeitura de Camaçari reafirma seu compromisso com Vila de Abrantes, garantindo avanços que melhoram a vida da população e fortalecem o desenvolvimento de toda a região”, avaliou o prefeito Caetano.
“O apoio e empenho do governador tem sido decisivo na atração e viabilização dos novos investimentos”, acrescentou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes