Desfile Cívico de Vila de Abrantes acontece no domingo

Desfile cívico de Vila de Abrantes acontece neste domingo - Foto: Seduc Camaçari

Dando continuidade às comemorações pelos 266 anos de emancipação política do município, a Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), com apoio das demais entidades parceiras, realizará neste domingo, 22, o desfile cívico de Vila de Abrantes. Na ocasião, cerca de 1.500 alunos, de dez unidades de ensino, se apresentarão com figuras, cartazes e outros elementos simbólicos inspirados no tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”.

Leia também

>> Desfile cívico abre comemorações pelos 266 anos de Camaçari

>> Escolas públicas municipais se preparam para desfile cívico de Monte Gordo

>> Camaçari realiza entrega de materiais esportivos nas escolas da rede





A secretária da Educação, Neurilene Martins, revela que, além das tradicionais alusões à história do município, as escolas preparam performances que retratam as vivências atuais dos alunos, nas salas de aula e em suas comunidades.

“O desfile de Vila de Abrantes tem esse diferencial marcante, de reverenciar a história de Camaçari, e com essa temática, que desafia o olhar o futuro. O resultado será a representação dessa jornada de aprendizagens e esperanças”, disse.

Participarão do desfile cívico, as escolas municipais Eliza Dias de Azevedo, Rural Boa União, Fazenda Cajazeiras, Maclina Maria da Glória e Giltônia Pereira de Souza, além do Centro Escolar Quilombola de Cordoaria, os centros educacionais Tancredo Neves e Marquês de Abrantes, bem como as creches comunitárias Senhora Santana e Esperança da Estiva.

O desfile de Vila de Abrantes é o quarto de uma série de cinco celebrações cívicas que marcam o mês de setembro, e antecede as comemorações pelo aniversário da cidade, que ocorre no dia 28, data magna do município. No dia referido, um festival acontece na Avenida 28 de Setembro (antiga Radial A), na sede, encerrando as festividades cívicas do período.

Além das apresentações das escolas, também são aguardadas performances culturais, que incluem grupos percussivos, de cultura popular e filarmônicas, bem como bandas marciais e fanfarras, que recebem apoio por meio da 3ª edição do Edital Evandro Amaro, promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com a Seduc.