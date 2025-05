Dívida pública de Jequié triplica em 3 anos na gestão Zé Cocá

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Uma dívida que saiu de R$ 136 para R$ 405 milhões de reais em apenas 3 anos. Esse foi o saldo negativo que a gestão de Zé Cocá (PP) atingiu no município de Jequié, Vale do Jiquiriçá.

Em 2021, de acordo com dados do Tesouro Nacional, a Dívida Pública Consolidada do município, era de R$ 136.602.354,22 (cento e trinta e seis milhões, seiscentos e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro mil e vinte e centavos), o que atingiu R$ 405.721.921,00 (quatrocentos e cinco milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e um reais), um aumento de 195,62%.

Com a proximidade do São João, as atenções estão externas para o valor das contratações de artistas para os festejos. No ano passado, por exemplo, Zé Cocá elevou os gastos, em relação a 2023, com a realização do São João. Somadas as contratações de artistas, com outros gastos para a festa, a prefeitura de Jequié gastou, chegou a gastar, de acordo com o Diário Oficial local, um valor que ultrapassou os R$ 10 milhões de reais para 4 dias de festa.

Também em 2024, só em relação aos artistas, de acordo como divulgado no Painel da Transparência do Ministério Público da Bahia, o valor gasto foi de R$ 6.214.454,80. Já em 2023, os gastos foram de R$ 3 milhões de reais, o que representa um aumento de 107,15%.