Em meio ao bloqueio de contas, Ilhéus vai subsidiar R$ 26 mi a transporte

Prefeito de Ilhéus, Valderico Jr. (União Brasil) - Foto: Reprodução

Em meio aos constantes bloqueios nas contas do município de Ilhéus , sul da Bahia, a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei que autoriza a Prefeitura a conceder subsídio anual de R$ 26 milhões e 400 mil reais ao transporte público.

O subsídio vai ser dividido em 12 parcelas, às concessionárias de transporte público, operadas atualmente pela empresa Viametro, após o fim do contrato do município com a Viação São Miguel.

Desde janeiro deste ano, o início da gestão de Valderico Jr. mais de R$ 50 milhões de reais já foram bloqueados pela Justiça. A dívida total do município, parte da herança deixada também pela gestão do ex-prefeito Mário Alexandre (PSD), é de quase R$ 1 bilhão de reais, o que inclui precatórios, dívidas fiscais, com o INSS e outras demandas judiciais.

No mês passado, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 500 mil das contas da Prefeitura de Ilhéus, para garantir a reforma do prédio da Biblioteca Municipal Adonias Filho, que necessitava de obras emergenciais de segurança no imóvel.

Denúncia transporte escolar

Na semana passada, uma denúncia revelou que os ônibus do transporte escolar de Ilhéus, sul da Bahia, estariam sendo usados ​​para transporte de moradores da zona rural. O problema surgiu com o fim da operação da empresa ‘São Miguel’, serviço que é explorado temporariamente pela empresa ‘Dzsete’. Moradores de diversos distritos do município apontaram precariedades no serviço.