Estagiários da Educação de Feira paralisam atividades e pedem reajuste

Prédio da Secretaria de Educação de Feira de Santana - Foto: Divulgação

Estagiários da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana paralisaram as atividades, reivindicando um reajuste no valor da bolsa recebido pela gestão municipal do prefeito Zé Ronaldo (União Brasil).

Os estudantes foram até a Secretaria para pedir reajuste do valor de 550 reais.

"É muito pouco. São jovens que iniciam no mercado de trabalho e muitas vezes arcam com material de estudos e alimentação. Temos que lutar por eles", afirmou o vereador Luiz da Feira (PP).

Para discutir a possibilidade de aumento do bolsa-estágio, o vereador Lulinha da Gente (União Brasil) sugere que a Comissão de Educação da Câmara realize uma audiência com o secretário municipal de Educação, Pablo Roberto. Lulinha disse que, somado ao auxílio-transporte, a bolsa da Prefeitura “ultrapassa os 700 reais".

Embora tenha lembrado que os estagiários não são assalariados e sim bolsistas, o líder da base do prefeito José Ronaldo na Câmara, vereador José Carneiro (União Brasil), propôs "unir forças para convencer não apenas o Município, mas também o governador a fazer o reajuste, no âmbito do Estado.