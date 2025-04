Evento posiciona LEM como referência econômica e sustentável

Júnior Marabá (PP) reforça que gestão municipal atua diretamente com políticas públicas voltadas à sustentabilidade - Foto: Divulgação

Um dos eventos mais estratégicos do país em preparação para a COP30: o Cerrado Summit – Pré-COP30, foi realizado em Luís Eduardo Magalhães , oeste da Bahia, recebido na última terça-feira, 15.

O pré-COP 30 é o único evento realizado por uma capital, e posicionou Luís Eduardo Magalhães, como referência nacional nas discussões sobre sustentabilidade e agricultura regenerativa no Bioma Cerrado. As bases da discussão são o financiamento da transição, a construção de informações de monitoramento e políticas públicas externas ao Cerrado.

O Cerrado Summit é o primeiro Acelerador de Paisagens promovido pela Aliança para Ação Regenerativa nas Paisagens (AARL).



Entre os destaques políticos do encontro, que também conta com a presença de autoridades do governo federal, estadual, lideranças do setor produtivo e gestores locais, esteve o prefeito Junior Marabá (PP), que destacou a posição do município, como cidade-modelo na aliança entre desenvolvimento econômico e compromisso ambiental.

“Traz a representatividade de que a agricultura regenerativa e de sustentabilidade praticada na região oeste da Bahia, mas em especial em todo o Cerrado brasileiro, simboliza que estamos no caminho certo”, afirmou Marabá.

O gestor defendeu ainda que o Brasil tem condições de liderar o cenário mundial em produção sustentável. Marabá destacou que, enquanto outros países historicamente desmatam sem controle, o país ainda preserva grande parte da cobertura nativa, com potencial para alimentar o mundo de forma regenerativa.

"Temos a condição de produzir da maneira certa. Continuar com essa alta qualidade e produtividade do setor agrícola, porém preservando o meio ambiente e sendo cada dia mais regenerativo", frisou.

Gestão municipal parceira da sustentabilidade

Júnior Marabá reforçou que a gestão municipal atua diretamente com políticas públicas voltadas à sustentabilidade, e que a cidade é parceira ativa de entidades como a Aiba (Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia), coorganizadora do evento.

"Nós somos parceiros da Aiba, que traz esse simbolismo, seja na recuperação de nascentes, seja na preservação do meio ambiente. Nós, como prefeitura, temos várias políticas públicas voltadas à sustentabilidade, e a Secretaria Municipal de Agricultura entrega esse DNA. Aqui se produz muito, mas também se preserva muito", afirmou.