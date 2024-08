Exploração da EroBrasil pode ser fonte de série de problemas em Jaguarari

A utilização da área já resultou em mais de 80 tremores num só dia - Foto: EroBrasil/Divulgação

A exploração de minério de cobre no distrito Pilar, em Jaguarari, realizada pela EroBrasil Caraíba (MCSA), pode ser fonte de uma série de problemas no município.

A utilização da área já resultou em mais de 80 tremores num só dia. Os abalos sísmicos mais graves já somam 41, em 2024, com intensidades acima de 1,5, na escala Richter, tornando a área como a de maior atividade sísmica no Nordeste. A situação tem preocupado moradores da região.

A cidade, onde a empresa atua, já registrou mortes e acidentes com veículos em locais de exploração do minério, deixando feridos.

A constante sequência de abalos fez com que o Núcleo Bahia/Sergipe da Sociedade Brasileira de Geologia (SBG), a UFBA e a UEFS a publicassem uma nota técnica, no início do mês, defendendo a paralisação das atividades em áreas mais suscetíveis a eventos sísmicos. O último tremor na cidade, por exemplo, foi registrado no dia 24 de julho, de 3,6 na escala Richter.

A empresa alegou em nota que paralisou as atividades após a preocupação de moradores da localidade e disse que o epicentro está fora da área de sua atuação, mas em uma falha geológica conhecida, localizada a aproximadamente 1.000 metros de profundidade, além de dizer que monitora a área e garantir o "imediato e preventivo cumprimento ao seu procedimento interno de segurança".

Em contato com o Portal A TARDE, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) afirmou que, por ser uma sociedade de economia mista, com um papel primordial na pesquisa e exploração de recursos minerais no estado da Bahia, não possui atividades relacionadas ao monitoramento ou à análise de abalos sísmicos nos municípios causadas ou não pela exploração mineral.

A CBMP reforçou ainda que não possui nenhum contrato ou qualquer forma de colaboração com a EroBrasil Caraíba (MCSA) e por isso não possui ou não pode abrir verificações acerca das atividades dessa empresa.