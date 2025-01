Justiça obriga gratuidade para idosos em transporte público de Catu

Prefeito de Catu, Pequeno Sales (PT) - Foto: Reprodução

Após ter o direito retirado pelo prefeito de Catu, Pequeno Sales (PT), idosos com 65 anos ou mais devem ter a gratuidade integral assegurada no transporte público do município, após o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizar ação contra o Município e a 'Paixão Transportes'.

Ao acatar pedido liminar apresentado pelo promotor de Justiça Samory Pereira Santos, o juiz Gleison Soares determinou na última segunda-feira, 13, que seja garantida a gratuidade aos idosos e a acessibilidade plena para pessoas com deficiência.

O Município e a Paixão Transportes estão obrigados, também, a cumprirem integralmente as disposições do contrato de concessão no que se refere à tarifa estabelecida. De acordo com a ação, a tarifa cobrada é superior à estabelecida na licitação, que foi o valor de R$3 reais, quando se previu R$2,47.

O Município e a empresa de transportes também não vão poder estabelecer qualquer tipo de restrição quanto ao número de vagas destinadas aos beneficiários da gratuidade.