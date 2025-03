Licitação para fardamento escolar é suspensa em Feira de Santana

Estudantes iniciaram ano letivo sem o novo fardamento - Foto: Divulgação

Após quase um mês do início do ano letivo da Rede Municipal de Ensino, a licitação para compra de fardamento para os alunos da rede pública de Feira de Santana está suspensa, conforme noticiou hoje, 25, na Câmara, o vereador Professor Ivamberg (PT).

A medida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município. Ao discursar sobre o assunto, ele cobrou melhor planejamento da gestão: “a uma altura dessa, não é cabível que os alunos ainda não tenham fardamento”.

O parlamentar reconhece que paralisações do tipo podem ocorrer em processos licitatórios. No caso em questão, ele explica que a suspensão ocorreu após uma das empresas concorrentes judicializar a seleção. No entanto, analisa que a falta do fardamento, nessa altura do ano, poderia ter sido evitada caso a gestão tivesse iniciado o trâmite com antecedência. “Educação se faz com planejamento”, ele disse.

O ano letivo, observou Ivamberg, “tem que começar com fardamento, materiais, professor e tudo que dê condições dignas aos alunos, porque quem sofre são aqueles que menos têm e mais precisam”.