Lula enaltece estudante baiana durante semana da tecnologia; veja

Evento é realizado pelo governo Federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta terça-feira, 5, da abertura da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que aconteceu em Brasília (DF). Durante o evento, Lula conheceu uma estudante baiana que apresentou o projeto que desenvolve na unidade escolar.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente cumprimenta a estudante Isabel, do Colégio Cetep em Araci, no interior da Bahia. Ela desenvolve uma luva biodegradável e contou ao chefe do Executivo a respeito da iniciativa e posou para uma foto.

O evento é realizado pelo Governo Federal, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A semana é o principal evento de divulgação científica do país que este ano tem como tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”. As atividades ocorrem na capital federal até o dia 10.

Palestras, seminário, visitas guiadas, oficinas, hackatons de combate à desinformação, lançamento de publicações, editais, documentários e entrega de medalhas para vencedoras de olimpíadas do conhecimento integram o cardápio do evento. Em sua visita, o presidente vai conversar com estudantes e expositores no hall do Pavilhão da SNCT, além de visitar estandes e anunciar acordos de cooperação e chamadas públicas.

Os interessados na programação da SNCT podem participar de forma remota, por meio de atividades cadastradas , e/ou presencialmente, na área em torno do Museu Nacional de Brasília, no centro da capital federal.