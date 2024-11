Secretário promete nova rodoviária de Salvador no 1º trimestre de 2025

Novo terminal tem previsão de entrega para o primeiro trimestre de 2025 - Foto: Divulgação

O secretário estadual de Infraestrutura, Sérgio Brito (PSD), revelou em conversa com o Portal A TARDE, nesta terça-feira, 5, que o governo do Estado trabalha com a previsão de entrega da nova rodoviária de Salvador para o primeiro trimeste de 2025.

Na segunda, 4, Jerônimo já havia sinalizado que a entrega deve ocorrer nos primeiros meses do próximo ano, e disse ter marcado uma reunião com Brito para debater o tema. Questionado, o titular da Seinfra confirmou que conversará nos próximos dias sobre o assunto, mas garantiu que as obras estão "avançadas".

"Houve um avanço agora. Já estamos com 70% e vamos entregar a obra. A previsão de entrega da obra, dada pela empresa que está fazendo, pelo acompanhamento, pela agência reguladora, que é a AGERBA (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, Energia, Transportes e Comunicações da Bahia), com a Secretaria de Infraestrutura, é no primeiro trimestre de 2025. Então, estamos avançando. A obra está sendo avançada", afirmou.

O novo terminal rodoviário de Salvador ficará localizado às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras. O espaço terá estacionamento para abastecimento alternativo, bicicletário, estação de esgotos com reuso de águas e local para separação de recicláveis.