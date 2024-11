Governador defende debate amplo sobre racismo após redação do Enem

Governador participou do evento de lançamento do Novembro Negro - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou, nesta terça-feira, 5, sobre o tema da redação do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio), “desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Segundo ele, a pauta precisa ser debatida por vários setores da sociedade, pois a conscientização contra o preconceito não atingirá o melhor resultado apenas através de um decreto.

"O primeiro desafio nosso é quebrar o preconceito que existe contra a questão racial. Precisamos, com isso, estimular para que nossas instituições, como as escolas, o Ministério Público, a Defensoria, o TJ, as Câmaras de Vereadores, de deputados, de senadores, possam absorver e assumir essa responsabilidade. Isso é um desafio, porque está na nossa cultura”, afirmou o governador.

Nesta tarde, o governador lançou as ações do Novembro Negro, no Colégio estadual Zumbi dos Palmares, localizado no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Na oportunidade, o chefe do Executivo também avaliou que a conscientização da sociedade contra o preconceito religioso deve ser feita no dia a dia, e, não apenas nas escolas.

“É por isso que estamos também nas escolas, para que a escola possa debater esse tema sem violência. Imposição não adianta. Com decreto, a gente não resolve o tema do antirracismo. Porque, se fosse assim, o Lula teria feito, eu faria daqui, então resolvia. É um ato cultural, e a cultura a gente aprende em casa, aprende na escola, aprende no dia a dia, quando vê uma novela, um filme, uma programação de jornalismo”, complementou.