Sérgio Brito nega ida para o TCE e saída da Seinfra: "Não pretendo"

Secretário participou de evento de lançamento do Novembro Negro - Foto: Cássio Moreira /AG. A TARDE

Deputado federal licenciado e atual secretário de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), Sérgio Brito (PSD), afirmou nesta terça-feira, 5, que pretende ficar na pasta até as eleições de 2026, quando tentará a reeleição para a Câmara dos Deputados.

A informação dada ao Portal A TARDE vai de encontro com especulações sobre sua saída do governo para compor o quadro de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

"Não pretendo [deixar a Seinfra]. Não procede informação tanto de minha saída da secretaria quanto da política. Continuarei deputado federal e irei tentar a minha reeleição para deputado federal em 2026", disse Brito, durante evento de lançamento do Novembro Negro.

O nome do deputado passou a ser especulado como possível indicado do PSD, partido liderado na Bahia pelo senador Otto Alencar.