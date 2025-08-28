Luz verde para o futuro: Feira avança com projetos de energia renovável

Macaúba, principal matéria-prima do biocombustível em escala global - Foto: Divulgação

De olho no futuro, Feira de Santana está ampliando o uso de opções de fontes energéticas mais econômicas e saudáveis para o planeta, em substituição ao uso de matérias-primas não renováveis e mais poluidoras. Entre as iniciativas, estão o projeto de Acelen Renováveis e a PPP Luz da Gente.

Na trilha da transição energética, a Acelen Renováveis investe em um projeto orçado em US$ 3 bilhões para produzir, a partir do óleo da macaúba, os combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF) e Diesel Renovável (HVO).

A macaúba é uma planta brasileira de alto poder energético, a palmeira de frutos oleaginosos é até 10 vezes mais produtiva por hectare plantado em comparação à soja.

Com capacidade de reduzir em 80% a emissão dos gases poluentes se comparado com combustíveis tradicionais, além do sequestro de carbono da plantação, o óleo será produzido em uma biorrefinaria a ser construída em São Francisco do Conde, município onde a Acelen já opera uma refinaria de petróleo.

Em mais uma etapa do projeto, foi apresentada neste mês de agosto a primeira fase do programa Acelen Valoriza, a ser implementada no Recôncavo da Bahia e no norte de Minas Gerais. O foco é fomentar o cultivo da macaúba com oferta de apoio técnico e institucional aos produtores, com base em estudo da FGV Europe sobre a viabilidade técnica, econômica, financeira e socioambiental.

A empresa tem um programa para fomentar o cultivo da macaúba pela agricultura familiar, o Acelen Valoriza, que pode beneficiar a Princesa do Sertão e demais cidades do seu entorno e do Recôncavo baiano.

Vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da Acelen, Marcelo Lyra pontuou que o combustível sustentável para a aviação é um dos grandes desafios da agenda climática global.

Para ele, “com a nossa iniciativa temos uma grande vantagem ao oferecer um produto de baixo carbono, rastreável e escalável”. Lyra enfatizou ainda que a Acelen “está pronta para fornecer uma solução para a descarbonização do setor aéreo, atuando como protagonista da transição energética global".

No último mês de maio, a empresa realizou uma solenidade para marcar o início do plantio da macaúba na primeira fazenda-modelo, localizada em Cachoeira. A região receberá mais de 800 mil mudas, para plantar em 1.500 hectares. O plano é ocupar somente áreas de pastagens degradadas e cultivar 180 mil hectares nos dois estados.

Destes, 20% serão em parceria com a agricultura familiar e pequenos produtores. A implantação total do projeto prevê a geração de até 85 mil empregos diretos e indiretos, injetando cerca de US$ 40 bilhões na economia brasileira ao longo dos próximos 10 anos.

Conforme anunciado pela empresa, a primeira biorrefinaria deverá entrar em operação em 2028, com a expectativa de chegar a 1 bilhão de litros de combustíveis renováveis (SAF e diesel renovável) por ano.

Eficiência

O município de Feira de Santana investe em projetos que miram a eficiência energética e redução de emissão de CO2 na atmosfera, atingindo atualmente 98% do sistema municipal de iluminação pública com adoção de lâmpadas LED.

Recentemente, o município se tornou a primeira cidade da Bahia com projeto aprovado pela certificadora mundial Verra, o que permite receber valores referentes aos créditos de carbono. Esses créditos são resultados da economia de energia elétrica, com a instalação dos novos equipamentos para iluminar a cidade.

Feira e Aracaju (SE) foram as primeiras cidades brasileiras com projetos similares aprovados. A estimativa da equipe da Future Climate, responsável pela elaboração dos projetos, é que a soma duas cidades evite a emissão anual de cerca de 9,2 mil toneladas de CO2 na atmosfera.

O mais recente projeto de Feira está sendo instalado no canteiro central da avenida Luiz Eduardo Magalhães, na BR-324, entre o viaduto do Portal do Sertão até dois km após a entrada do acesso ao distrito de Humildes.

Orçado em R$ 400 mil de recursos municipais, a previsão é que até a 46ª Expofeira, que ocorre de 7 a 14 de setembro, o novo sistema já estará implantado até o trecho do Parque de Exposição João Martins da Silva. A estimativa, de acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Justiniano França, é a de redução de 53% no gasto de energia elétrica com lâmpadas LED, na comparação com as lâmpadas comuns.

Em 2021, o município firmou uma Parceria Público-Privada (PPP) denominada Luz da Gente, com validade de 13 anos, para modernizar o sistema de iluminação. Até agora já foram instalados 77 mil pontos de LED na cidade, distritos e povoados.

Em outra iniciativa recente, a Fundação Municipal de Tecnologia da Informação e Telecomunicações Egberto Tavares Costa (Funtitec) está dialogando com os representantes do Campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) no município.

Está em debate a possibilidade de parceria técnico-científica visando o desenvolvimento de projetos conjuntos, especialmente voltados para a área de energias renováveis e uso eficiente de tecnologias.

A expectativa é que desta cooperação resulte na instalação de uma usina fotovoltaica no Museu Parque do Saber, administrado pela Funtitec. Além de gerar energia, a usina poderá ser útil também como espaço didático e de pesquisa.