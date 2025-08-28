Trem Salvador–Feira deve gerar 60 mil empregos e agilizar viagens

Imagem ilustrativa presente na capa do projeto da ferrovia - Foto: Reprodução | TIC Bahia

Com a estimativa de transportar 23 milhões de passageiros por ano, além de cargas diversas, o projeto de trem intercidades (TIC) que deve ligar Salvador a Feira de Santana está na fase final de ajustes e aguarda o reconhecimento do Ministério dos Transportes como política pública importante para o desenvolvimento do Brasil.

Ainda sem previsão para início das obras, o traçado tem 98 km com velocidade estimada em 160 km/h no trem de passageiros, que terá oito paradas, e 120 km/h nos trens de cargas, com duas paradas. Com perspectiva de fazer o percurso com as paradas em uma média de 55 minutos, o empreendimento pode gerar mais de 60 mil empregos, dos quais 10 mil diretos, e tem projeção de investimento orçado em R$ 6,8 bilhões.

“Os recursos não são públicos. Virão de grupos empresariais do Brasil e de vários outros países”, garante o engenheiro civil Danilo Ferreira, sócio do empresário Osvaldo Ottan na TIC Bahia Ltda., empresa criada com foco em projetos estratégicos de investimentos em infraestrutura e logística no Brasil.

Embora já sejam sete anos de trabalho, o projeto só foi encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em janeiro deste ano, com pedido publicado no Diário Oficial da União. Desde então, três ofícios foram encaminhados pelo órgão solicitando informações complementares.

Em busca de engajamento, a proposta técnica já foi apresentada para diferentes segmentos econômicos do estado, representantes políticos da Bahia, bem como ao ministro dos Transportes, Renan Filho.

A perspectiva neste momento é a emissão da nota técnica da ANTT ao Ministério dos Transportes, que deverá fazer a recomendação como obra de interesse público, pelo impacto que terá na vida da população, explicou Ferreira, acrescentando que “não é ação política, é institucional da Bahia, com muito investimentos da iniciativa privada”.

A ideia de ampliar as linhas ferroviárias regionais no Brasil está alinhada com um movimento mundial que defende a substituição do transporte rodoviário por trens.

A Ferrovia Salvador/Feira está entre as seis novas rotas anunciadas pelo Ministério dos Transportes, ligando as principais metrópoles do país. No estado, o projeto da TIC Bahia é integrado aos demais modais de transporte, com duas estações de passageiros em Feira de Santana (Estação Noide Cerqueira e Rodoferroviária Contorno), além de uma parada de carga no município.

Entusiasta em defesa das ferrovias como transporte mais sustentável, dentre outras vantagens enumeradas, Danilo Ferreira disse que a principal motivação foi “a certeza da importância e da viabilidade do projeto”. Ele acrescentou que novos trilhos devem ser implantados, pois as estruturas da antiga ferrovia estão deterioradas e dariam mais despesa para serem recuperadas do que o investimento em nova via.

Sobre transporte de cargas, a última previsão de volume apontou algo em torno de 20 milhões de toneladas por ano com transporte dos produtos das indústrias de Feira e região. O destino pode ser o mercado da região metropolitana da capital, bem como o Porto de Salvador, considerando que o projeto é dotado de terminal para integração de cargas.

Intermodalidade

“Que a gente consiga ter uma eficiência na intermodalidade”, afirmou o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, Murilo Xavier, pontuando que a instituição defende a descentralização da logística no estado, por estar ainda muito concentrada na RMS. “Por isso, temos recebido, de forma muito receptiva, todas as iniciativas de melhoramento e de fomento a novas ferrovias”, destacou.

Presidente do Conselho de Infraestrutura da Fieb, ele ressaltou que “é muito positivo termos um projeto que pretende ligar Salvador a Feira de Santana, que é um dos polos mais importantes do Nordeste, diversificando os modais de logística e infraestrutura disponíveis para a região”.

Xavier ressaltou ainda que a nova ferrovia estará conectada a outros modais como rodovias e ferrovias, a exemplo da Transnordestina e da Fiol.

Em nota e sem dar prazos, o Ministério dos Transportes confirmou que a ANTT está analisando os parâmetros técnicos do projeto da TIC Bahia, e que a análise será posteriormente apreciada pelo ministério para avaliar a aderência da proposta à política pública.