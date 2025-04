Mais de 2 mil famílias de LEM recebem alimentos para Semana Santa

Secretária Cinthya Marabá acompanhou ao lado do prefeito Júnior Marabá (PP), a distribuição das cestas - Foto: Divulgação

A secretária da Cidadania e primeira-dama, Cinthya Marabá, realizou com o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP), as entregas da 5ª edição da Páscoa Solidária, com a distribuição de 5 mil quilos de peixe e 3.500 ovos de chocolate, que vão tornar a Sexta-Feira Santa mais especial para mais de 2 mil famílias do município.

As entregas foram iniciadas no último dia 15 de abril e seguem até esta quinta-feira, 17. A iniciativa é voltada para as 2 mil famílias cadastradas no Programa Cesta Cidadã, sendo 85% delas chefiadas por mulheres.

Crianças acolhidas em projetos sociais conveniados com o município também estão recebendo ovos de chocolate, a exemplo da Associação Beneficente Cristã Mão Amiga, que atende 173 crianças e adolescentes.

Nesta terça-feira, 15, a secretária Cinthya Marabá acompanhou a distribuição das cestas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Conquista e no projeto Mão Amiga.

“Esse é um momento muito especial para as nossas famílias, e nós, enquanto Secretaria da Cidadania, ficamos muito felizes em contribuir com a Semana Santa e a Páscoa dessas famílias, garantindo uma ceia com o peixe e o chocolate dos pequenos”, afirmou Cinthya.

O prefiro Júnior Marabá (PP) frisou a importância de se manter éla tradição de ter o peixe na mesa.

"Distribuir os peixes e comprar o ovo de chocolate para as crianças são ações satisfatórias para nossa gestão. Desde o início da nossa gestão, realizamos a Páscoa Solidária para garantir uma Sexta-Feira Santa mais farta às famílias que mais precisam”, finalizou Marabá.