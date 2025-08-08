JACOBINA
Moradores de cidade baiana sofrem com esgoto, mau cheiro e mosquitos
Prefeitura se pronuncia sobre problema que tem afetado rotina da cidade
Por Rodrigo Tardio
Mosquitos, mau cheiro e os incômodos de convivência com esgoto na porta de casa. Essa é a situação de uma rua do bairro Catuaba, em Jacobina. A população local relata que o problema surgiu após uma obra de infraestrutura realizada pela gestão passada, do então prefeito Tiago Dias (PCdoB).
Leia Também:
De acordo com o relato de uma moradora, o problema surgiu após uma obra realizada pela gestão anterior, comandada por Tiago Dias (PCdoB).
"Esse esgoto nunca passou aqui. Foi depois que o prefeito que passou fez o calçamento de uma rua próxima daqui e surgiu esse problema que além de muito mosquito, traz um mau cheiro horrível. Pedimos que a atual prefeita, Valdice Castro, resolva o problema.
Em 2021, o Ministério Público do Estado da Bahia, ajuizou uma ação civil pública contra o Município, que solicita a regularização ambiental e a implantação de sistema de esgotamento sanitário em um Conjunto Habitacional, conhecido como Mutirão.
Taxa de esgotamento
Em 2023, a Câmara Municipal de Jacobina aprovou, por unanimidade, uma emenda à Lei Orgânica Municipal que limitava a cobrança de taxa de esgotamento sanitário relativa ao consumo de água em até 20%.
A emenda, que passou a fazer parte da Lei Orgânica do Município de Jacobina, tem como objetivo proteger o consumidor e barrar a cobrança abusiva da tarifa de esgoto, que atualmente é de 80% sobre o consumo de água na conta cobrada pela Embasa.
Em nota, a Prefeitura de Jacobina, por meio da Secretaria de Infraestrutura, disse que o trecho em questão exige uma intervenção mais ampla, com planejamento técnico e alocação de recursos, considerando a complexidade da obra necessária para uma solução definitiva.
A Prefeitura reitera que o caso está sendo acompanhado com atenção e está incluído no planejamento de obras.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes