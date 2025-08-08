Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JACOBINA

Moradores de cidade baiana sofrem com esgoto, mau cheiro e mosquitos

Prefeitura se pronuncia sobre problema que tem afetado rotina da cidade

Por Rodrigo Tardio

08/08/2025 - 12:58 h
Rua atingida por esgoto que tem incomodado moradores
Rua atingida por esgoto que tem incomodado moradores -

Mosquitos, mau cheiro e os incômodos de convivência com esgoto na porta de casa. Essa é a situação de uma rua do bairro Catuaba, em Jacobina. A população local relata que o problema surgiu após uma obra de infraestrutura realizada pela gestão passada, do então prefeito Tiago Dias (PCdoB).

Leia Também:

Confira o desempenho do Bahia na Copa do Brasil contra as equipes das quartas
Vai chover? Confira previsão do tempo para o fim de semana em Salvador
Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

De acordo com o relato de uma moradora, o problema surgiu após uma obra realizada pela gestão anterior, comandada por Tiago Dias (PCdoB).

"Esse esgoto nunca passou aqui. Foi depois que o prefeito que passou fez o calçamento de uma rua próxima daqui e surgiu esse problema que além de muito mosquito, traz um mau cheiro horrível. Pedimos que a atual prefeita, Valdice Castro, resolva o problema.

Em 2021, o Ministério Público do Estado da Bahia, ajuizou uma ação civil pública contra o Município, que solicita a regularização ambiental e a implantação de sistema de esgotamento sanitário em um Conjunto Habitacional, conhecido como Mutirão.

Taxa de esgotamento

Em 2023, a Câmara Municipal de Jacobina aprovou, por unanimidade, uma emenda à Lei Orgânica Municipal que limitava a cobrança de taxa de esgotamento sanitário relativa ao consumo de água em até 20%.

A emenda, que passou a fazer parte da Lei Orgânica do Município de Jacobina, tem como objetivo proteger o consumidor e barrar a cobrança abusiva da tarifa de esgoto, que atualmente é de 80% sobre o consumo de água na conta cobrada pela Embasa.

Em nota, a Prefeitura de Jacobina, por meio da Secretaria de Infraestrutura, disse que o trecho em questão exige uma intervenção mais ampla, com planejamento técnico e alocação de recursos, considerando a complexidade da obra necessária para uma solução definitiva.

A Prefeitura reitera que o caso está sendo acompanhado com atenção e está incluído no planejamento de obras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esgoto jacobina PREFEITURA Tiago Dias Valdice Castro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rua atingida por esgoto que tem incomodado moradores
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Rua atingida por esgoto que tem incomodado moradores
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

Rua atingida por esgoto que tem incomodado moradores
Play

Irritada, vereadora oferece salário para consertar equipamento de hospital

Rua atingida por esgoto que tem incomodado moradores
Play

Prefeitura de Seabra é acusada de crime ambiental após escavadeira afundar

x