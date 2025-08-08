Moradores de cidade baiana sofrem com esgoto, mau cheiro e mosquitos

Rua atingida por esgoto que tem incomodado moradores - Foto: Cidadão Repórter

Mosquitos, mau cheiro e os incômodos de convivência com esgoto na porta de casa. Essa é a situação de uma rua do bairro Catuaba, em Jacobina. A população local relata que o problema surgiu após uma obra de infraestrutura realizada pela gestão passada, do então prefeito Tiago Dias (PCdoB).

"Esse esgoto nunca passou aqui. Foi depois que o prefeito que passou fez o calçamento de uma rua próxima daqui e surgiu esse problema que além de muito mosquito, traz um mau cheiro horrível. Pedimos que a atual prefeita, Valdice Castro, resolva o problema.

Em 2021, o Ministério Público do Estado da Bahia, ajuizou uma ação civil pública contra o Município, que solicita a regularização ambiental e a implantação de sistema de esgotamento sanitário em um Conjunto Habitacional, conhecido como Mutirão.

Taxa de esgotamento

Em 2023, a Câmara Municipal de Jacobina aprovou, por unanimidade, uma emenda à Lei Orgânica Municipal que limitava a cobrança de taxa de esgotamento sanitário relativa ao consumo de água em até 20%.

A emenda, que passou a fazer parte da Lei Orgânica do Município de Jacobina, tem como objetivo proteger o consumidor e barrar a cobrança abusiva da tarifa de esgoto, que atualmente é de 80% sobre o consumo de água na conta cobrada pela Embasa.

Em nota, a Prefeitura de Jacobina, por meio da Secretaria de Infraestrutura, disse que o trecho em questão exige uma intervenção mais ampla, com planejamento técnico e alocação de recursos, considerando a complexidade da obra necessária para uma solução definitiva.