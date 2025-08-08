Menu
SALVADOR

Vai chover? Confira previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

As temperaturas variam entre e 19°C e 30°C

Por Victoria Isabel

08/08/2025 - 10:24 h
A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira, 8, a previsão do tempo para este final de semana em Salvador. Nesta sexta, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 19°C e 30°C.

De acordo com as informações, no sábado, 9, a previsão segue apontando céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas vão variar entre 20°C e 29°C, com chances de chuva de 30%.

No domingo, 10, o céu continua com a mesma previsão. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 30°C. As chances de chuva são de 20%.

Onda de frio no Brasil

Uma forte massa de ar polar, a quinta onda de frio do ano, começa a avançar nesta sexta-feira, 8, e deve derrubar as temperaturas no Centro-Sul do Brasil até, pelo menos, quarta-feira, 13. O fenômeno também deve causar friagem no Norte, especialmente entre Acre e Rondônia. Segundo a Climatempo, essa onda trará uma sequência de dias com temperaturas mínimas e máximas baixas.

x