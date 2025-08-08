Menu
POLÍTICA

Ponte Salvador–Itaparica: desapropriações aceleram início das obras

Terreno estratégico em Salvador é liberado para construção dos acessos viários, marcando um passo decisivo para a integração entre a capital e a ilha

Por Flávia Requião

08/08/2025 - 7:33 h | Atualizada em 08/08/2025 - 8:41
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica
Projeto da Ponte Salvador-Itaparica -

O Governo da Bahia avançou nas obras da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica com a desapropriação de uma área de 1.790,760 m² localizada em Salvador, que será utilizada para a implantação de acessos viários da estrutura.

A medida autoriza a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com apoio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a realizar todos os atos administrativos e judiciais necessários para a desapropriação do terreno, incluindo a indenização aos proprietários. O processo poderá ser conduzido em caráter de urgência.

De acordo com o decreto, o espaço já foi identificado e mapeado pela Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia (SIT), vinculada à Seinfra, que elaborou o estudo técnico e o projeto para a ocupação da área.

O terreno, que exclui bens de domínio público, será fundamental para a construção dos acessos à ponte, obra considerada estratégica pelo governo estadual para integrar a capital à Ilha de Itaparica e encurtar o tempo de deslocamento entre a Região Metropolitana de Salvador e o Recôncavo Baiano.

O Projeto compreende os seguintes trechos:

Trecho 1 – Acessos viários em Salvador

Construção das estruturas que compõem os acessos em Salvador, entre os bairros da Calçada e Água de Meninos e um conjunto de viadutos, além de dois túneis praticamente paralelos aos existentes na Via Expressa.

Trecho 2 – Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

Após conclusão do sistema viário de Salvador, começam as obras da ponte Salvador-Itaparica, com 12.4 km de extensão. Nesse trecho do empreendimento, a construção foi dividida em três etapas: trecho de aproximação na Ilha de Itaparica, com 4.6 km, trecho de aproximação em Salvador, com 6.9 km de extensão, e trecho estaiado, com 0.9 km de comprimento e 85 m acima do nível do mar.

Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica

O Sistema Viário de Itaparica possui aproximadamente 30 km de extensão, compreendidos entre a chegada da Ponte Salvador–Itaparica até a Ponte do Funil, através de uma nova rodovia projetada, que compreende a construção de viadutos incorporados em três interseções.

Trecho 4

Recuperação e duplicação de trecho da BA-001, nas proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.

Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

O projeto é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado por dois grandes grupos que estão entre os maiores do mundo no segmento de construção e infraestrutura. São eles: China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).

O investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026. A construção terá duração de cinco anos a partir da montagem do canteiro de obras que está prevista para este ano.

Governo da Bahia ponte salvador-itaparica

