Lula cobra apoio do centrão e avisa a Kassab sobre protestos contra o governo

Lula se reuniu com Kassab, presidente do PSD, na quinta-feira, 7 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alertou ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, que parlamentares do centrão e da oposição erram ao inviabilizar a votação de pautas de interesse do governo e apoiarem sanções impostas pelo governo Donald Trump, sob pena de serem acusados de trabalhar contra o país.

A fala foi dita durante um almoço na quinta-feira, 7, conforme publicou o jornal Folha de S. Paulo. O encontro aconteceu um dia depois de bolsonaristas obstruírem as votações no Congresso, ocupando até mesmo a cadeira do presidente da Câmara.

O encontro contou com a participação de três baianos. Além da ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), estiveram presentes os ministros do PSD e do líder do PSD na Câmara, Antonio Brito, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), e o presidente da CCJ (Comissão e Constituição e Justiça) da Casa, Otto Alencar (PSD).

Lula lembrou que oposicionistas foram criticados por apoiarem as sanções econômicas impostas pelo governo Trump contra o Brasil. De acordo com a publicação, o petista citou na conversa pesquisas segundo as quais as ameaças de prejuízos econômicos têm recaído sobre a oposição.

O almoço ocorreu enquanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de quem Kassab é secretário de Governo, estava em Brasília para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Apoio em 2026

Embora tenham representantes na Esplanada dos Ministérios, os partidos do centrão (União Brasil, MDB, PP, PSD e Republicanos) têm enfileirado derrotas no Congresso ao Palácio do Planalto, com núcleos de oposição aberta em alguns casos.

O PSD, por exemplo, lidera três pastas, mas tem dois pré-candidatos à Presidência para 2026 (os governadores Ratinho Junior, do Paraná, e Eduardo Leite, Rio Grande do Sul).

Além disso, Kassab teceu no início do ano críticas públicas ao governo petista e foi uma das lideranças que se solidarizaram com Bolsonaro após sua prisão domiciliar ser decretada.

Lula ainda teria dito no almoço que a saída do Brasil para o tarifaço imposto pelos EUA aos produtos brasileiros é buscar novos parceiros comerciais. No encontro, ele teria elogiado o papel do PSD no Congresso.

Ao ser convidado para o encontro, Kassab ressaltou à ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) que o partido tem candidato à Presidência da República e que uma aliança com vistas a 2026 não deveria estar em pauta. Em resposta, a ministra disse que Lula tem conhecimento da decisão do partido.

O encontro ocorreu num momento em que Lula tem se reunido com lideranças de partidos da base aliada numa tentativa de aproximação com as legendas. Nos últimos dias, ele esteve com ministros e lideranças do MDB e do União Brasil. No caso do União Brasil, o presidente também cobrou ministros da legenda sobre a falta de apoio do partido no Congresso e declarações do presidente e líderes do partido criticando o Executivo.