Moraes autoriza Tarcísio a visitar Bolsonaro

Bolsonaro e Tarcísio de Freitas juntos - Foto: Alan Santos | PR

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta quinta-feira, 7, a visita de um grupo de aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar. Cotado para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está na lista de autorizados pelo magistrado.

No pedido apresentado na terça-feira, 5, Tarcísio afirmou que ser "amigo" do ex-presidente, de quem foi ministro da Infraestrutura. O gestor também se comprometeu a seguir todas as determinações do regime domiciliar.

"Diante do exposto, solicito à Vossa Excelência autorização para empreender visita domiciliar ao senhor Jair Messias Bolsonaro, no próximo dia 7 de agosto, assumindo, desde já, o compromisso de observar todas as determinações estabelecidas por esse juízo", diz a petição.

Ao autorizar, Moraes estabeleceu que as visitas devem acontecer entre 10h e 18h, e reforçou que todas as restrições precisam ser respeitadas pelos visitantes. A visita de Tarcísio ocorre ainda nesta quinta, 7.

Quem poderá visitar Bolsonaro?

Além de Tarcísio, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e deputados da base de apoio de Bolsonaro foram autorizados por Alexandre de Moraes. Veja a lista: