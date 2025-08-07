Embaixada dos Estados Unidos faz forte ameaça a Moraes e aliados

Ministro foi acusado de ser "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro" - Foto: Rosinei Coutinho/STF

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil elevou o tom contra o minsitro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ao publicar nesta quinta-feira, 7, uma nova mensagem em suas redes sociais criticando o magistrado.

A mensagem da representação americana no Brasil fez referência a um post anterior, do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, que traz conteúdo semelhante.

"O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto", escreveu, em rede social.

A Embaixada alegou que está monitorando a situação de perto. Moraes é o ministro do STF responsável pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do presidente norte-americano Donald Trump.

Em retaliação ao Brasil, Trump sobretaxou produtos de eportação brasiliera ao país em 50%. A medida entrou em vigor na quarta-feira, 6, após um adiamento do dia 1º de agosto.