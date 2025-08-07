Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Embaixada dos Estados Unidos faz forte ameaça a Moraes e aliados

Representação americana no Brasil chamou magistrado de "arquiteto da censura"

Por Redação

07/08/2025 - 13:03 h | Atualizada em 07/08/2025 - 13:14
Ministro foi acusado de ser "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro"
Ministro foi acusado de ser "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro" -

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil elevou o tom contra o minsitro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ao publicar nesta quinta-feira, 7, uma nova mensagem em suas redes sociais criticando o magistrado.

A mensagem da representação americana no Brasil fez referência a um post anterior, do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, que traz conteúdo semelhante.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Oposição consegue assinaturas necessárias para impeachment de Moraes
Protesto por Bolsonaro chega ao fim: oposição desocupa plenário do Senado
PEC da Anistia: saiba o que falta para projeto ser votado
Hugo Motta manda duro recado após tomar mesa da Câmara

"O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto", escreveu, em rede social.

A Embaixada alegou que está monitorando a situação de perto. Moraes é o ministro do STF responsável pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do presidente norte-americano Donald Trump.

Em retaliação ao Brasil, Trump sobretaxou produtos de eportação brasiliera ao país em 50%. A medida entrou em vigor na quarta-feira, 6, após um adiamento do dia 1º de agosto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro Embaixada dos Estados Unidos estados unidos Lei Magnitsky tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro foi acusado de ser "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro"
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Ministro foi acusado de ser "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro"
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Ministro foi acusado de ser "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro"
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Ministro foi acusado de ser "o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro"
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x