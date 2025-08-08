Menu
COPA DO BRASIL

Confira o desempenho do Bahia na Copa do Brasil contra as equipes das quartas

Veja o retrospecto do Esquadrão contra os sete times classificados para as quartas de final de 2025

Por Téo Mazzoni

08/08/2025 - 10:37 h | Atualizada em 08/08/2025 - 10:51
O Bahia está nas quartas da Copa do Brasil 2025 e já enfrentou todos os times classificados. Veja o histórico de confrontos e aproveitamento do Tricolor no torneio.
O Bahia já conhece todos os seus possíveis adversários nas quartas de final da Copa do Brasil de 2025agora, resta aguardar a definição do confronto. Após os jogos desta quinta-feira, 7, Cruzeiro e Vasco se juntaram a Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Athletico-PR e Fluminense, ao lado do Esquadrão, nesta fase do torneio.

Enquanto o sorteio dos duelos não acontece — mas com os clubes já definidos — o Portal A TARDE produziu um levantamento para aferir o desempenho do Tricolor de Aço na Copa do Brasil contra os sete possíveis adversários, uma vez que o clube já enfrentou todas essas equipes em edições anteriores do certame.

Em 14 confrontos válidos pela Copa do Brasil contra os clubes que compõem o atual grupo de classificados às quartas de final, o Bahia tem um aproveitamento de aproximadamente 35,7%. Isso porque, desses duelos, o Tricolor foi eliminado em nove oportunidades e avançou de fase em cinco.

Entre todos os possíveis adversários do Bahia nesta fase, um se destaca negativamente: o Athletico-PR, maior algoz do Tricolor neste contexto do histórico da competição. Os clubes já se enfrentaram três vezes na Copa do Brasil — em 2022, 2011 e 1992 — e, em todas elas, o Furacão levou a melhor.

Além do CAP, o Atlético-MG também representa um desafio histórico para o Bahia. As equipes se enfrentaram três vezes no torneio, com duas eliminações e uma classificação para o time baiano.

Por outro lado, o Bahia também pode ter pela frente um adversário que não guarda boas lembranças do Tricolor na Copa do Brasil. É o caso do Botafogo. Os clubes já se enfrentaram duas vezes na competição — em 2024 e 1990 — e o Esquadrão venceu os dois confrontos.

Confira o desempenho do Bahia contra os sete possíveis adversários na Copa do Brasil:

  • 2024: eliminou o Botafogo nas oitavas de final
  • 2022: eliminado pelo Athletico-PR nas oitavas de final
  • 2021: eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final
  • 2018: eliminou o Vasco nas oitavas de final
  • 2014: eliminado pelo Corinthians na 3ª fase
  • 2011: eliminado pelo Athletico-PR nas oitavas de final
  • 2007: eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final
  • 2003: eliminado pelo Vasco nas oitavas de final
  • 2002: eliminado pelo Atlético-MG nas quartas de final
  • 1999: eliminou o Atlético-MG na 2ª fase
  • 1995: eliminado pelo Cruzeiro nas oitavas de final
  • 1992: eliminado pelo Athletico-PR nas oitavas de final
  • 1990: eliminou o Botafogo nas oitavas de final
  • 1989: eliminou o Cruzeiro nas oitavas de final

Caminho aberto para fazer história?

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo — feito inédito na história do clube —, o Bahia tem agora uma nova chance de fazer história. Apesar do retrospecto negativo contra os times ainda vivos na competição, o cenário pode ser considerado mais favorável do que em anos anteriores.

Com as eliminações de Palmeiras, Flamengo e São Paulo — sendo os dois últimos velhos carrascos de Rogério Ceni como treinador —, a edição de 2025 da Copa do Brasil não tem um favorito claro, e o caminho se abre para, quem sabe, o Bahia finalmente superar o tabu de nunca ter passado das quartas de final da competição.

