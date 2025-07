MPF instaura inquérito para apurar suposto desvio de recursos em Santa

Arismário Barbosa, prefeito de Santaluz (Avante) - Foto: Reprodução

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito que investiga prováveis irregularidades em contratação de uma empresa terceirizada no município de Santaluz, nordeste da Bahia

A empresa citada no inquérito é a 'Suporte Terceirização e Soluções LTDA', a qual foi contratada pela gestão municipal do prefeito Arismário Barbosa (Avante), documento no qual são apontados indícios de má administração de recursos públicos, e atos de improbidade administrativa.

No inquérito, consta ainda que trabalhadores da terceirizada não têm conhecimento sobre qualquer ação direta da Prefeitura à empresa.

Com os fatos apontados, o órgão reconhece os atos como: violação aos princípios da administração pública e atos que ferem o erário.