Mulheres e jovens são público-alvo de projetos realizados por administrações municipais

Depois de Salvador, que contabiliza quase dois milhões de eleitores aptos a votarem nas eleições 2026, os três municípios baianos com maior número de votantes continuam sendo Feira de Santana, com quase 435 mil; Vitória da Conquista, com pouco mais de 434 mil; e Camaçari, 210,3 mil. Boa parte das ações realizadas pelas administrações públicas municipais, conforme seus gestores, tem como público-alvo principal as mulheres e os jovens e envolvem diversas áreas, como Educação, Saúde, Cultura, Esporte e Economia.

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, afirma que incentivar o voto jovem vai muito além do período eleitoral. “É preciso promover a cidadania no dia a dia. A nossa juventude é politizada e quer fazer a diferença, contribuindo para a construção de políticas públicas e melhorias na infraestrutura urbana, educação e saúde”, considera.

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Para isso, afirma o gestor, a administração municipal desenvolve ações que incentivam a participação dos jovens no Conselho Municipal da Juventude e nos debates nas escolas municipais sobre temas como responsabilidade social e impacto das escolhas políticas no desenvolvimento local.

Em Vitória da Conquista, a Coordenação Municipal da Juventude, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, busca desenvolver “ações de exercício da cidadania, que consistem em conhecer, exigir e usufruir seus direitos civis, políticos e sociais”, segundo o coordenador Luiz Augusto Cardoso.

“Durante as rodas de conversa, palestras e formações, os jovens têm acesso ao estatuto da juventude, conhecem os princípios e diretrizes das políticas públicas, o direito à cidadania, à participação política e social, à educação, cultura, profissionalização, trabalho e renda”, enumera.

Mutirão de vagas na casa do Trabalhador em Feira de Santana - Foto: Gabriel Calazans/Divulgação

Educação e benefícios sociais

A modernização da rede de ensino e na assistência social básica, segundo o prefeito de Feira de Santana, é uma das prioridades da administração. “Estão sendo construídas e requalificadas novas escolas com estruturas modernas, promovendo a inclusão digital. Na assistência, os programas voltados às famílias em vulnerabilidade ajudam a garantir a permanência desse jovem na escola. Também há um olhar atento para projetos que oferecem contraturno escolar com atividades esportivas e culturais, visando mantê-lo em um caminho de oportunidades e longe da vulnerabilidade social”, relata José Ronaldo.

O projeto educacional para os jovens em Vitória da Conquista com maior visibilidade é o Conquistar. “Trata-se de um curso preparatório gratuito para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Em 2025, a iniciativa conseguiu a aprovação de 43 jovens em diversas universidades públicas, a exemplo da UESB e UFBA”, celebra o coordenador da Juventude, Luiz Augusto.

Ações para mulheres

O engajamento das mulheres feirenses na vida cidadã, segundo a administração pública, também é estimulado através de ações voltadas a elas, como o fortalecimento da rede de proteção, a ampliação do acesso a serviços especializados e o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à promoção da autonomia, por meio de equipamentos, como o Centro de Referência Maria Quitéria e de iniciativas coordenadas pela Secretaria Municipal da Mulher. “Nosso objetivo é assegurar condições para que elas exerçam plenamente seus direitos e participem da vida social, comunitária e política do município”, afirma José Ronaldo

Para promover igualdade de gênero, qualificação profissional e empreendedorismo feminino, as secretarias municipais de Políticas para Mulheres e de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico de Vitória da Conquista atuam juntas. “Buscamos trabalhar no fortalecimento da autonomia feminina, por meio de grupos terapêuticos que estimulam autoestima, protagonismo, tomada de decisões e fortalecimento de vínculos”, destaca a secretária de Políticas para Mulheres, Viviane Santos de Oliveira.

Entre as atividades desenvolvidas para o público feminino, no município do Sudoeste Baiano, se destacam o “Protagonize sua História”, com orientações sobre educação financeira, empreendedorismo, direitos patrimoniais e autonomia econômica, e o “Fala, Maria”, realizado em escolas, universidades, unidades de saúde, empresas e comunidades com a proposta de promover educação em direitos, igualdade de gênero, prevenção às violências e conscientização sobre os canais de denúncia.

Caso do Trabalhador em Feira de Santana - Foto: Valto Novaes/Divulgação

Oportunidades e parcerias

A preparação do jovem para o primeiro emprego e o empreendedorismo, segundo o prefeito de Feira de Santana, conta com as parcerias de instituições do Sistema S (Senai, Senac, Sebrae) para cursos de qualificação em tecnologia, serviços e indústria. A Casa do Trabalhador, que promove capacitações; o fomento a startups locais; e a criação do Centro de Excelência em Zootecnia do Senar, com oferta de formações principais em pecuária, agroindústria e equinocultura, são outras iniciativas voltadas à juventude.

Ações em parcerias visando a garantia de oportunidades de trabalho à juventude também são realizadas em Vitória da Conquista, segundo Luiz Augusto. “A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, por meio da Coordenação da Juventude, lançou a campanha ‘Apoie o Futuro de um Jovem’, com o objetivo de sensibilizar o empresariado local para oportuniza-lo a primeira experiência profissional”, afirma, citando, ainda, a Semana do Jovem Empreendedor, em parceria com o Instituto Bemmaker, o Serviço Nacional do Comércio (Senac) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).