VANDALISMO?
Muro é derrubado e cavalos fogem de curral municipal em cidade baiana
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, disse que ação teria sido provocada por ato de vandalismo
Por Rodrigo Tardio
Pelo menos, sete cavalos que haviam sido apreendidos em vias públicas de Santaluz, nordeste baiano, fugiram na madrugada desta quarta-feira, 3, após parte do muro do curral municipal cair.
Leia Também:
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Santaluz, informou que a ação teria sido provocada por um ato de vandalismo.
O curral é utilizado pela Prefeitura para abrigar animais de grande porte retirados das ruas, medida que tem o objetivo de reduzir acidentes.
A Prefeitura registrou ocorrência na Polícia Civil. Ainda não há informações sobre suspeitos ou sobre a localização dos animais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes