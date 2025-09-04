Muro é derrubado e cavalos fogem de curral municipal em cidade baiana

Curral é utilizado pela prefeitura para abrigar temporariamente animais de grande porte retirados das ruas - Foto: Reprodução

Pelo menos, sete cavalos que haviam sido apreendidos em vias públicas de Santaluz, nordeste baiano, fugiram na madrugada desta quarta-feira, 3, após parte do muro do curral municipal cair.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Santaluz, informou que a ação teria sido provocada por um ato de vandalismo.

O curral é utilizado pela Prefeitura para abrigar animais de grande porte retirados das ruas, medida que tem o objetivo de reduzir acidentes.

A Prefeitura registrou ocorrência na Polícia Civil. Ainda não há informações sobre suspeitos ou sobre a localização dos animais.