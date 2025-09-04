Menu
Muro é derrubado e cavalos fogem de curral municipal em cidade baiana

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, disse que ação teria sido provocada por ato de vandalismo

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/09/2025 - 11:22 h
Curral é utilizado pela prefeitura para abrigar temporariamente animais de grande porte retirados das ruas
Curral é utilizado pela prefeitura para abrigar temporariamente animais de grande porte retirados das ruas

Pelo menos, sete cavalos que haviam sido apreendidos em vias públicas de Santaluz, nordeste baiano, fugiram na madrugada desta quarta-feira, 3, após parte do muro do curral municipal cair.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Santaluz, informou que a ação teria sido provocada por um ato de vandalismo.

O curral é utilizado pela Prefeitura para abrigar animais de grande porte retirados das ruas, medida que tem o objetivo de reduzir acidentes.

A Prefeitura registrou ocorrência na Polícia Civil. Ainda não há informações sobre suspeitos ou sobre a localização dos animais.

x