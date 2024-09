Neto Guerrieri tem nova derrota na Justiça e candidatura é ameaçada

A decisão é do desembargador Cícero Landim. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) derrubou uma decisão liminar favorável à candidatura do ex-prefeito de Eunápolis, Neto Guerrieri (Avante), tornando a candidatura novamente ameaçada de ser impugnada. A decisão é do desembargador Cícero Landim.

“Diante do exposto, defiro a liminar requerida para determinar a suspensão do ato judicial impugnado, e, consequentemente, reformar a decisão proferida na ação anulatória de nº 8002723-55.2024.8.05.0079”, declarou Landim.

Leia também:

>> Candidato em Eunápolis, Neto Guerrieri figura em "lista suja" do TCM

>> Neto Guerrieri sofre mais um revés na Justiça e pode deixar eleições

Vale lembrar que Guerrieri havia tido um pedido do Ministério Público Eleitoral pelo indeferimento de sua candidatura, devido a uma rejeição de contas de 2015 pela Câmara Municipal de quando foi prefeito do município, por meio do Decreto Legislativo nº 12/2018.



Com a nova decisão da Justiça, que restabelece o Decreto Legislativo que rejeitou as contas de 2015, o primeiro parecer do MPE volta a se sustentar e a candidatura deverá ser indefirida pela Justiça.

O duro golpe sofrido por Guerrieri pode por um fim a sua pretensão de disputar a prefeitura. Isso porque ele não deve ter a concessão do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.