Neto Guerrieri sofre mais um revés na Justiça e pode deixar eleições

Ex-mandatário teve os seus bens bloqueados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-prefeito de Eunápolis, Neto Guerrieri (Avante), está prestes a ter as suas chances esgotadas com a Justiça na tentativa de manter o seu nome no páreo eleitoral do município, situado no extremo-sul do estado. Isso porque, Guerrieri amargar mais uma derrota judical.

Desta vez, o ex-mandatário teve os seus bens bloqueados após decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública do município, assinada pelo juiz Roberto Costa de Freitas Junior, por meio de uma execução fiscal, devido a falta de pagamento de uma multa determinada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O despacho foi publicado nesta terça-feira, 9.

Leia também

>> Vídeo mostra Guerrieri, ex-prefeito de Eunápolis, fugindo de intimação

>> Contas rejeitadas podem tirar Neto Guerrieri do páreo em Eunápolis

A penalidade deferida pela Corte de Contas a Guerrieri foi de R$ 55 mil referente a rejeição das contas do ex-chefe do Executivo do exercício de 2015, consolidada pela Câmara de Vereadores, em 2018. O valor chega a quase R$ 105 mil, devido aos juros, e deve ser ressarcido aos cofres públicos.

A nova determinação judicial põe em cheque a pré-candidatura do membro do Avante que corre o risco deficar fora da disputa eleitoral neste ano, ficando impedido de se lançar ao pleito até 2026, conforme determina a atual legislação.

A deliberação publicada hoje, 9, ainda cabe recurso.