Vídeo mostra Guerrieri, ex-prefeito de Eunápolis, fugindo de intimação

Um vídeo mostra umas das tentativas em que prepostos da Câmara Municipal de Eunápolis buscavam intimar o ex-prefeito Neto Guerrieri (Avante), no ano de 2018. Guerrieri teve as suas contas referentes ao exercício de 2015 rejeitadas na Câmara e recebeu nesta terça-feira (25) uma decisão desfavorável sobre a anulação da rejeição levada a efeito pela Casa municipal. As contas daquele ano foram consideradas irregulares.

Confira o vídeo:

A determinação da Câmara seguiu orientação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). Para tentar reverter o cenário e se tornar elegível para as próximas eleições, em outubro, Guerrieri tentou recorrer à Justiça para a obtenção de uma liminar que anulasse a decisão do legislativo do município. Confira o momento em que uma das intimações é enviada para a casa de Guerrieri:



Sobre o caso

O caso gerou polêmica porque, inicialmente, a defesa do ex-gestor havia afirmado que os 8 anos de inelegibilidade contados a partir de 2018, quando a Câmara confirmou o parecer do TCM das contas de 2015, já teriam se exauridos em 2024, quando uma simples operação matemática atesta que a inelegibilidade, acaso confirmada, o atingiria até 2026. Tal alegação, por ser estapafúrdia, virou noticia na Coluna “O Carrasco”, edição de 3 de junho, na qual Guerrieri levou o selo "ENQUADRADA".