FEIRA DE SANTANA
FEIRA DE SANTANA

Paradise ganha repercussão internacional com fabricação de aeronaves

Empresa conquista mercado internacional com aviões arrojados, confortáveis e seguras

Miriam Hermes

Por Miriam Hermes

28/08/2025 - 16:50 h | Atualizada em 31/08/2025 - 20:48
Imagem ilustrativa da imagem Paradise ganha repercussão internacional com fabricação de aeronaves
-

A paixão do engenheiro eletromecânico Noé de Oliveira pela aviação experimental e seu desejo de construir uma aeronave segura, com boa velocidade de cruzeiro, baixo stall, autonomia eficiente e capacidade de carga, renderam a implantação da Paradise Indústria Aeronáutica, em 2001, no município de Feira de Santana.

Após anos de pesquisas, com diversas viagens aos Estados Unidos para aprender a fabricar peças em fibra, desenvolver perfis de asas e estruturas aeronáuticas, junto ao seu conhecimento de Engenharia, o dono da Paradise chegou ao projeto que consolidou a empresa no mercado com reconhecimento mundial: a Aeronave Paradise.

Com a proposta de projetar e fabricar aeronaves arrojadas, confortáveis e seguras, a Paradise conquistou repercussão internacional, atraindo brasileiros apaixonados por aviação e orgulhosos de terem nascido no mesmo país do criador da aviação, Alberto Santos Dumont.

“Ao longo dos anos, com o apoio de colaboradores, clientes e parceiros, nossas aeronaves foram constantemente aperfeiçoadas, conquistando um espaço sólido e respeitado no cenário mundial. Hoje, a Paradise entra em um novo capítulo de sua história, sob a administração de Almerindo Júnior, também apaixonado por aviação, que dá continuidade a esse legado, impulsionando a marca para novos voos e desafios”, relata a gerente administrativa da empresa, Leticia Marques Nascimento.

Atualmente, a Paradise produz o modelo P1 LSA.

“Estamos avançando no processo de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para dois outros modelos já consagrados no mercado: o Eagle e o P4. Em média, fabricamos cerca de 20 aeronaves por ano, sempre mantendo o foco na qualidade, segurança e performance”, relata a gestora, acrescentando que a empresa já produziu, aproximadamente, 300 aeronaves, entre os modelos P1, P2S, P4 e Eagle, que voam não apenas no Brasil, mas também em países como Estados Unidos, Nova Zelândia, Europa e África do Sul.

“Todos os projetos são 100% idealizados, desenvolvidos e fabricados pela empresa”, enaltece.

Reconhecimento e certificações

O primeiro voo da Aeronave Paradise foi realizado em 1999, em Feira de Santana. Desde então, destaca Letícia, o modelo acumulou reconhecimentos e certificações internacionais, como a emitida pela Federal Aviation Administration (FAA), dos Estados Unidos (EUA), enquadrando a Aeronave Paradise P1 na categoria Light Sport Aircraft (LSA).

De acordo com a empresa, “isso permite que essa aeronave seja vendida nos EUA para escolas de pilotagem, profissionais liberais, fazendeiros, empresários e amantes da aviação em geral”.

Com a versão adaptada para deficiente físico, “a Paradise também entra no mercado de aeronaves especiais, fazendo essa inclusão social, contribuindo para a redução das barreiras existentes para pessoas com deficiência”.

Além disso, a P1, seguindo as normas de fabricação da ASTM (órgão estadunidense de normalização), atingiu alto grau de confiabilidade de controle de qualidade, proporcionando também a certificação na África do Sul, que enviou dois representantes para visitar e realizar a inspeção das aeronaves, da fábrica e dos processos produtivos.

No Brasil, a Paradise conseguiu, junto à Anac, o Certificado de Autorização para Fabricação de Conjuntos (CAFC), documento que garante à empresa atender aos requisitos de qualidade e segurança na fabricação, assegurando a conformidade com as normas técnicas.

A Paradise, hoje, segundo a gerente, é responsável por gerar cerca de 25 empregos diretos em Feira, oferecendo oportunidades para profissionais que desejam se especializar nas mais diversas áreas, como montagem de aeronaves, usinagem de peças, estofamento, elétrica, fibra e setor administrativo.

